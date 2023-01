Boate Kiss: ‘o tempo não passou’, diz pai de vítima do incêndio

Tragédia de Santa Maria completa 10 anos nesta sexta-feira (27). Incêndio deixou 242 mortos. Programação especial marca os 10 anos do incêndio da boate Kiss em Santa Maria

Dez anos, 120 meses, 3.652 dias, mais de 87,6 mil horas ou 5,2 milhões de minutos. Esse é o tempo que passou entre o incêndio que matou 242 pessoas na Boate Kiss, em Santa Maria, e esta sexta-feira (27). Contudo, para quem viveu a tragédia de perto, o andar dos ponteiros não pode ser contado de maneira simples.

“Pra gente, o tempo não passou. Não passou, porque o nosso relógio biologico ficou estacionado lá em 2013”, diz Flávio Silva, pai de Andrielle Righi da Silva, uma das vítimas do incêndio.

O homem, que chegou a ser presidente da associação que reúne familiares e sobrevivente, explica como interpreta a passagem do tempo. “A gente só tem noção desse tempo, desses 10 anos, porque a gente vê através de fotos. (…) Mas pra mim, aconteceu há dois meses”, conta.

Para a mãe de Andrielle, os 10 anos são de luta. “Vai fazer 10 anos que estamos na linha de frente, lutando pela memória dela e para que nenhum pai passe, nenhuma mãe, pelo que a gente passa, estamos passando até hoje”, diz Ligiane Righi da Silva.

A presença da filha, que completaria 32 anos na última terça-feira (24), é sentida diariamente pelo pai.

“A gente lembra todos os dias, porque a gente fala todos os dias nela”, afirma Flávio.

‘Meu papel é denunciar’

Os pais das vítimas tentam transformar a dor e o luto em um caminho a ser seguido. O principal desejo de todos é que aquela madrugada nunca mais se repita.

A mãe de Luiz Eduardo Flores, jovem que morreu aos 24 anos na Kiss, leva como uma missão de sua vida alertar para os riscos de tragédias como a da Kiss.

“As coisas continuam acontecendo, as pessoas fazendo vistas grossas, as coisas sendo feitas de qualquer jeito, empurrado com a barriga. A gente vê isso em lugares que a gente vai. Agora, hoje, meu papel é denunciar”, afirma Áurea Flores.

A tragédia, por exemplo, motivou mudanças na legislação estadual de prevenção e combate a incêndios. O regramento foi modernizado em 2013, mas, desde então, vem sendo flexibilizado na avaliação de quem estuda o assunto.

