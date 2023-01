boate-kiss:-‘perdi-todos-os-meus-amigos’,-diz-sobrevivente;-veja-relatos

Rafaella Boeira da Silva, Delvani Rosso e Gabriel Rovadoschi Barros estão entre os 636 sobreviventes incêndio. Tragédia que vitimou 242 pessoas completa 10 anos nesta sexta-feira (27). Sobreviventes do incêndio da boate Kiss falam sobre a tragédia

Lembrar o que aconteceu na madrugada de 27 de janeiro de 2013 é reviver a maior tragédia da história do Rio Grande do Sul. Naquele domingo, um incêndio na boate Kiss, em Santa Maria, deixou 242 pessoas mortas e 636 sobreviventes.

Atualmente, 10 anos depois, falar sobre o incêndio tem um sentido ainda maior para sobreviventes.

Rafaella Boeira da Silva é natural de Itaqui, na Fronteira Oeste. Ela passou esses 10 anos sem falar publicamente sobre o que aconteceu dentro da Kiss, onde ela perdeu três amigas.

“Eu sou uma antes da tragédia e outra depois. Somente eu fiquei. Eu sempre digo que eu perdi todos os meus amigos, assim né, de uma hora para outra. E sou muito grata por ter renascido”, diz.

Rafaella Boeira da Silva, sobrevivente do incêndio da Kiss, usa camiseta pedindo ‘justiça’

Reprodução/RBS TV

A jovem carrega cicatrizes no corpo, uma lembrança diária de ter vencido uma luta maior.

“Eu me sinto orgulhosa dessas marcas, eu não tenho vergonha delas porque eu me sinto mais forte daquilo que tanto me destruir”, afirma.

Veja abaixo alguns relatos de pessoas que viveram aquela data:

‘O Delvani morreu lá dentro’

Delvani Rosso teve quase a metade do corpo queimado no incêndio. O jovem foi uma das testemunhas ouvidas no júri dos quatro réus, que acabou anulado, e emocionou os presentes na audiência.

“O Delvani morreu lá dentro, o Delvani que existia antes da Kiss. E até hoje venho renascendo”, fala.

Hoje ele conta o que aconteceu em sua vida para ajudar outras pessoas. “Eu conto a minha história para as pessoas também, para dar força para as pessoas. Eu tento viver a minha vida da melhor forma possível hoje, tento aproveitar todas as oportunidades para me tornar um ser humano melhor e contribuir também para que eu torne a vida das pessoas melhores também”, afirma Delvani.

Delvani Rosso mostrou as cicatrizes das queimaduras que sofreu no incêndio da Kiss

TJ-RS

‘Contar a nossa história’

Depois da Kiss, Gabriel Rovadoschi Barros trocou o curso de jornalismo pelo de psicologia. Para ele, contar a história da Kiss é uma forma que muitos encontram de lidar com a dor.

“Como que a gente pode construir algo positivo a partir de contar a nossa história”, questiona.

Atualmente, ele é presidente da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM). “Eu tô aqui não é para simplesmente cumprir uma função, é porque eu tô sonhando junto, sabe, eu tô acreditando que a mudança é possível”, fala.

Gabriel Rovadoschi Barros é um dos sobreviventes do incêndio na boate Kiss, em 2013

Arquivo Pessoal

Vittorio Ferla