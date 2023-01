Boate Kiss: vigília e homenagens marcam madrugada dos 10 anos da tragédia

Tenda foi montada na Praça Saldanha Marinho, no Centro de Santa Maria. Pais de vítimas e sobreviventes compartilharam lembranças e fizeram homenagens. Santa Maria faz vigília para relembrar vítimas da boate Kiss

A madrugada desta sexta-feira (27), foi marcada por uma vigília e diversas homenagens às 242 pessoas mortas no incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria, na Região Central do RS. A data marca os 10 anos da tragédia.

Familiares das vítimas e sobreviventes se reuniram para compartilhar lembranças e homenagear os entes queridos. Uma estrutura foi montada na Praça Saldanha Marinho, no Centro da cidade.

Os presentes puderam assistir o primeiro episódio da série documental “Boate Kiss: a tragédia de Santa Maria”, disponível no Globoplay. O documentário foi produzido e dirigido pelo jornalista da TV Globo Marcelo Canellas, que passou parte da infância e da adolescência em Santa Maria.

“Essa nossa sessão de estreia em Santa Maria é uma espécie de abraço para a cidade. Acho que a cidade precisa se enxergar nesse documentário e assumir a condição de cidade da tragédia, mas a cidade da coragem, da luta por justiça, da defesa da memória das pessoas. Nós pretendemos que a cidade seja um exemplo do Brasil, um lugar que não se repete erros”, disse Canellas.

Depois, o grupo saiu em caminhada pelas ruas da cidade até a frente do prédio onde funcionava a boate. Por volta das 2h30, um momento de muita emoção foi registrado. Exatos 10 anos atrás, o fogo começava na boate. O silêncio foi quebrado e foi feito um minuto de barulho, uma forma de demonstrar o que foi a noite de 27 de janeiro de 2013.

Diferente dos outros anos, houve apresentações de arte nas homenagens. Foi assim que os familiares decidiram relembrar.

“Um momento muito emocionante, aflora sentimentos que durante o ano a gente tenta comandar de alguma forma na mente, mas quando chega próximo a essa semana, tá escrito, começa a falar mais, ficar mais intenso. É o momento de acolhimento dos pais e das pessoas, então é a única que a gente precisa se sentir sabe”, diz o sobrevivente Delvani Rosso.

