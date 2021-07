Bob Odenkirk ricoverato in ospedale, le condizioni non sono note Bob Odenkirk ha accusato un malore sul set di Better Call Saul, la serie spin-off più amata di sempre e della quale è protagonista. L’attore ha 58 anni. Durante le riprese è improvvisamente caduto a terra e non si è più rialzato. Si trovava in […]

L’articolo Bob Odenkirk malore sul set, l’attore finisce in ospedale proviene da KontroKultura.