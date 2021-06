bobo-vieri-innamorato-pazzo-di-costanza-caracciolo:-le-tenerissime-parole-per-la-moglie-e-le-figlie

Bobo Vieri si è raccontato in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. L’ex calciatore ha avuto parole bellissime per la moglie Costanza Caracciolo. Dal loro amore sono nate due splendide bambine: Stella e Isabel che oggi hanno 3 e 1 anno. Vieri è pronto a impegnarsi a fondo perché le due bambine crescano “forti e indipendenti“.

L’amore per Costanza Caracciolo

Christian Vieri, nel corso dell’intervista, ha espresso tutto l’amore che prova per Costanza Caracciolo, con la quale è convolato a nozze nel 2019. Dopo un’amicizia durata dieci anni, è sbocciato questo sentimento fortissimo, che ha fatto capire a Vieri che era lei la donna della sua vita:

“Ci ho messo pochissimo a capire che avrei messo su famiglia con lei. La conoscevo da dieci anni, sapevo bene che tipo di donna avevo davanti. È stato veloce, tutto molto semplice. L’ho rivista e in un lampo ho realizzato che ci saremmo sposati“.

Oltre all’innegabile bellezza, Vieri ha spiegato di essere rimasto affascinato dal carattere dell’ex velina di Striscia la Notizia: “Ha grande carattere ed è sempre solare”. Ha aggiunto che non poteva chiedere una madre migliore per le sue bambine: “È la numero uno“.

Le figlie di Vieri e Caracciolo: Isabel e Stella

in foto: Stella e Isabel, le figlie di Costanza Caracciolo e Bobo Vieri

Costanza Caracciolo e Christian Vieri evitano di esporre le loro bambine sui social. Negli scatti pubblicati in rete hanno sempre il viso coperto o sono di spalle. Una legittima e condivisibile scelta. Sulle figlie, Vieri ha dichiarato: “Voglio che crescano forti e indipendenti. Come mi comporterò con i loro fidanzati? Non ci ho pensato finora… Mi lasci ancora dormire la notte”. Infine, ha detto la sua sulla piaga della violenza sulle donne, un problema che ancora affligge la nostra società: “Mi fa rabbia. Non la concepisco. Chi usa violenza – di qualsiasi tipo – sulle donne è tutto tranne che un uomo. È un codardo, una nullità”.