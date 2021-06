Bocconcini di gamberetti al pesto | Stuzzichini fantastici e veloci

Bocconcini di gamberetti al pesto ricettasprint

Oggi vi presentiamo dei finger food molto accattivanti e invitanti. Stiamo parlando dei Bocconcini di gamberetti al pesto. Semplici e facili da realizzare, questi stuzzichini sono irresistibili. Si tratta di un impasto di farina, formaggio, pesto, lievito, olio e spezie che si prepara in pochissimi minuti. Usando un lievito chimico istantaneo, questo impasto non ha bisogno di tempo per la lievitazione e quindi potete passare subito alla realizzazione degli stuzzichini e alla loro cottura in forno.

Ovviamente, potete personalizzare ulteriormente il sapore di questi stuzzichini cambiando di volta in volta il pesto che usate come ingrediente nel loro impasto: potete, infatti, usare un pesto di basilico ma anche quello genovese o quello siciliano. Insomma, le opzioni sono tante e tutte molto allettanti. A voi la scelta in base al vostro umore e agli ingredienti che avete a disposizione nel momento in cui li state preparando.

Con pochi ingredienti, e tutti a basso e bassissimo costo. realizzerete dei finger food croccanti fuori e morbidi dentro davvero irresistibili. Sono come le ciliegie: uno tira l’altro!

Potete servirli come antipasto per giovani e meno giovani: in questo caso potete scegliere con quale salsina accompagnarli. Il ketchup è solo una delle possibili opzioni.

Sono perfetti anche per un’apericena oppure una festa di compleanno sfiziosa. Ma questi stuzzichini sono davvero perfetti serviti come aperitivo assieme ad un buon cocktail, alcolico oppure analcolico, a proprio piacimento.

Insomma, con poco sforzo e una spesa economica irrisoria, realizzerete degli stuzzichini davvero incantevoli che andranno a ruba.

Realizzati in: pochi minuti

Temperatura di cottura: 180 gradi

Tempo di cottura: 15 minuti circa

Strumenti

due ciotole

stampini per muffins in silicone q.b.

una frusta

Ingredienti

code di gamberetto già pulite q.b.

1 sacchetto di lievito chimico istantaneo

un pizzico di sale

150 g di farina

una manciata di parmigiano grattugiato

130 g di latte

un pizzico di pepe macinato sul momento

2 uova

una manciata di pomodori secchi

100 g di pesto

un cucchiaio di olio

Bocconcini di gamberetti al pesto, procedimento

Mescolate la farina con il parmigiano e il lievito. Aggiungete alla polvere unica una soluzione di uova sbattute mescolate con il pesto, il latte, l’olio e i pomodori secchi tagliati a tocchettini. Aggiustate di sale e pepe a proprio piacimento.

Con l’impasto uniforme, date forma a delle palline che posizionerete in degli stampini per muffin in silicone. Al centro di ogni sferetta posizionate una coda di gambero e infornate a 180° per circa 15 minuti. Servite caldi o a temperatura ambiente.

