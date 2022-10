I bocconcini di maiale all’orientale, sono un secondo piatto di carne, facile e veloce da preparare, gustoso, ma diverso dalle solite preparazioni. Se chiudete gli occhi, mentre assaporate i bocconcini, la vostra mente verrà trasportata in terre lontane. Infatti i bocconcini di maiale all’orientale, hanno con se tutti i profumi e i sapori dell’oriente. Perfetto per una cena tra amici, ma anche in famiglia, oppure potete servire come antipasto, tagliando i bocconcini in tocchetti piccoli piccoli. Non vi resta che provare la mia ricetta, che sicuramente piacerà a voi ed ai vostri ospiti.

Ingredienti:

400 gr polpa di maiale

1 cipolla

1 carota

1 cucchiaino di Zenzero in polvere

Marsala

Salsa di soia

Farina

Olio di semi di girasole

Procedimento:

Per preparare i bocconcini di maiale all’orientale, iniziate a tagliare a bocconcini la polpa di maiale.

Affettate anche la cipolla, e la carota.

In un capiente padella mettete un giro d’olio, unite le cipolle, e le carote.

Fate cuocere per cinque minuti, mescolando ogni tanto.

Nel frattempo infarinate i bocconcini di maiale,

uniteli nella padella, e fateli rosolare da tutte le parti, sfumate con il marsala.

Appena l’alcol sarà evaporato unite il brodo vegetale, e fate cuocere con la padella semicoperta per trenta minuti.

Trascorso il tempo di cottura, unite lo zenzero, mescolate, ed infine la salsa di soia.

Mescolate il tutto e fate insaporire per un minuto a fiamma media.

Se occorre regolate di sale. Impiattate e servite subito.

Bocconcini di maiale in salsa agrodolce. L’idea semplice, veloce e buonissima per cena con una salsa pronta in 5 minuti scritto su Più Ricette da Michele.