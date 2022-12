Bocconcini di patate golosi. Siete pronti per i grandi pranzi delle feste di Natale? A breve arriveranno le festività e non c’è niente di meglio che trovare delle ricette buone ma anche molto veloci da preparare. La cosa più bella è infatti avere una tavola ricca di antipasti senza però fare molta fatica nè spendere troppo. A tal proposito questi bocconcini di patate e pancetta sono proprio quello che fa per voi

Basteranno infatti solo due ingredienti ma se volete potete usare, per arricchire l’antipasto anche del formaggio, noi l’abbiamo messo ma è facoltativo. Per recuperare tempo potete comprare anche le patate novelle già sbollentate, ovvero quelle che si trovano facilmente in qualsiasi reparto verdura di ogni supermercato. Non sarà proprio la stessa cosa ma il risultato sarà comunque molto buono. Vediamo quindi come si preparano.

BOCCONCINI DI PATATE E PANCETTA, INGREDIENTI

pancetta affumicata, 24 fettine

emmentaler, 100 gr

Olio di oliva q.b.

patate novelle e lessate, 12

Preparazione

Per preparare questi bocconcini ovviamente vi consigliamo di acquistare delle patate novelle, quelle piccole e dolci. Come detto si possono comprare quelle già sbollentate e in sottovuoto del reparto verdura degli ipermercati. Tuttavia, se avete tempo, potete comprare quelle fresche, pelarle e lessarle. In questo caso bisognerà farle bollire prima per poi procedere con la ricetta.

Una volta ottenuta la patata lessata dovrete avvolgerla in una fetta di formaggio, emmentaler o un altro formaggio a fette, anche una sottiletta andrà benissimo, basta che sia a pasta morbida. Infine ricoprire con le fette di pancetta. Passarle in forno giusto il tempo che il formaggio si sciolga, quindi basteranno davvero 5 minuti se non di meno. Sfornare e servire. Buon appetito.

Bocconcini di patate furbissimi, l’antipasto più veloce che esista con 2 ingredienti e 5 minuti scritto su Più Ricette da Redazione.

pappa2200