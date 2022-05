bocconcini-di-pollo-alla-crema-di-asparagi,-il-secondo-di-carne-leggero-e-delicato-per-le-cene-di-primavera

Un piatto delicato e leggero realizzato con semplice petto di pollo ed asparagi, un abbinamento perfetto tra una delle carni più amate e l’ortaggio primaverile sano e gustoso: Bocconcini di pollo alla crema di asparagi, un delizioso secondo piatto gradito a tutti.

Due elementi ricchi di proprietà benefiche: la carne bianca di pollo è magra, ricca di proteine nobili, vitamine e sali minerali, gli asparagi sono, ricchi di fibre, vitamine e sali minerali, con proprietà antiossidanti e disintossicanti.

Nella cucina italiana esistono numerose ricette con i bocconcini di pollo, come la nostra proposta a a base di petto di pollo e punte di asparagi, con una base di crema realizzata frullandone i gambi.

Se vi piacciono gli asparagi dovete provare questa ricetta fantastica!

Bocconcini di pollo alla crema di asparagi

ingredienti per 4 persone

un petto di pollo intero (senza pelle)

500 g di asparagi

una cipolla

farina

olio extravergine d’oliva

sale e pepe

Procedimento

Sciacquate gli asparagi in acqua fredda, e spezzate i gambi dove si rompono piegandoli;

tagliate i gambi a pezzi, lasciando le punte intere.

Scaldate 2 cucchiai di olio in una larga padella e fate appassire mezza cipolla affettata,

unite i gambi e le punte degli asparagi e lasciateli insaporire per 2 minuti,

aggiungete un bicchiere di acqua (o di brodo vegetale), sale e pepe;

lasciateli cuocere per 10 minuti, scolateli ed immergeteli subito in acqua fredda per mantenere intatto il loro colore;

frullate a crema solo i gambi degli asparagi con un filo d’olio, e tenetela da parte.

Pulite il petto di pollo eliminando la cartilagine e il grasso presente, tagliatelo poi in bocconcini o straccetti;

infarinateli e fateli rosolare per 2 minuti in olio e cipolla rimasta, rigirandoli in modo che si dorino in modo uniforme;

unite le punte di asparagi per farle insaporire e continuate la cottura del pollo a fuoco dolce per qualche minuto.

I Bocconcini di pollo alla crema di asparagi sono pronti da servire subito:

impiattate cospargendo sui piatti la crema di asparagi, disponete i bocconcini di pollo, decorate con le punte di asparagi e servite con una spolverata di pepe.

