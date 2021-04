Bocconcini di salmone al limone | un finger food facile e buonissimo

Bocconcini di salmone al limone, un finger food facile e veloce perfetto per svariate occasioni, oppure come secondo piatto sfizioso.

Bocconcini di salmone al limone

Vi presento una ricetta facile e veloce perfetta per allestire i vostri buffet, antipasti o aperitivi da rendere sfiziosi. Ottimi soprattutto come un secondo piatto, magari accompagnato da un insalata mista o da croccanti patate al forno. Questo strepitoso finger food può essere reso anche più leggero, ovviando alla frittura e sostituendola con quella al forno! I bocconcini di salmone al limone, non potranno mancare sulle vostre tavole, morbide e gustose delizie profumate di limone! Vediamo come preparare insieme questa ricetta sprint.

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempi di cottura: 10 minuti

Ingredienti per 30 bocconcini

150 g di salmone affumicato

1 patata lessata

1 uovo

2 fette di pane in cassetta

Prezzemolo tritato q.b

1 spicchio di aglio

2 cucchiai di olio aromatizzato al limone

Formaggio Grattugiato q.b

La buccia grattugiata di un limone

Succo di limone Sale q.b

Pangrattato q.b

Preparazione dei bocconcini di salmone al limone

Per cominciare la realizzazione di questa ricetta, prendete una pentola con acqua salata e fate sbollentare la patata per 15 minuti. Quando sarà cotta, fatela raffreddare sotto acqua corrente e sbucciatela, in seguito con i rebbi di una forchetta schiacciatela per bene.

patate

Da parte, in un mixer versate il salmone affumicato con un filo di olio evo, in modo da ricavarne una crema. In una ciotola capiente, aggiungete la patata schiacciata, il salmone ridotto a crema, lo spicchio di aglio tagliato finemente, le fettine di pane sbriciolate, la buccia grattugiata di un limone e il prezzemolo tritato finemente, amalgamate per bene tutti gli ingredienti con l’aiuto di un mestolo oppure delle mani.

salmone affumicato

In una terrina, sbattete l’uovo con il formaggio grattugiato e il succo di un limone, infine aggiungetelo al composto precedente e unite anche un pò di pangrattato, incorporate tutti gli ingredienti fino a che non otterrete un composto ben legato e che non risulti troppo umido, se così fosse aggiungete, se necessario, un ulteriore manciata di pangrattato.

uova sbattute

Inumidite le mani e iniziate a formare tanti piccoli bocconcini, passateli poi nel pangrattato, dopodiché, friggeteli in una padella con abbondante olio extravergine di oliva, fino a doratura, oppure poggiateli su una teglia foderata di carta forno e infornate a forno preriscaldato a 200° per 20/25 minuti, girandoli a metà cottura. Impiattate e servite! Ecco una vera prelibatezza da proporre ai vostri familiari per un secondo davvero eccezionale, oppure per un aperitivo con gli amici! Buon appetito.

