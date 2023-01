Boeing vai contratar 10 mil funcionários em 2023 para aumentar produção

A maior parte das contratações será em unidades de negócios da empresa, incluindo engenharia e produção. Um Boeing 777X decola durante seu primeiro voo de teste em base da empresa em Everett, Washington, no sábado (25)

A Boeing deve contratar 10 mil trabalhadores este ano enquanto se recupera da pandemia e amplia a produção de aviões, afirmou a companhia norte-americana nesta sexta-feira (27).

A empresa ampliou a força de trabalho em cerca de 14 mil funcionários em 2022, atingindo 156 mil. Nos Estados Unidos, a Boeing emprega aproximadamente 136 mil trabalhadores.

A companhia afirmou, entretanto, que vai fazer demissões em “áreas de suporte”, mas não revelou quantas.

A maior parte das contratações vai ocorrer em unidades de negócios da Boeing, incluindo engenharia e produção, para atendimento à crescente demanda das companhias aéreas.

A Boeing planeja aumentar as entregas do jato 737 MAX de 374 unidades em 2022 para entre 400 e 450 este ano. As entregas da aeronave 787 devem somar entre 70 e 80 unidades.

A rival europeia Airbus afirmou esta semana que planeja contratar 13 mil funcionários este ano, a maioria na Europa.

Antes da pandemia, no final de 2019, a Boeing empregava 161 mil funcionários. Esse número caiu para cerca de 141 mil em 2020.

“Contratação não é mais uma restrição”, disse o presidente-executivo da Boeing, Dave Calhoun, a analistas na quarta-feira.

