boeing-vai-cortar-cerca-de-2-mil-vagas-administrativas-neste-ano

Corte é nas áreas de finanças e recursos humanos por meio de combinação de demissões e redução de posições. O último 747 entregue pela Boeing, um cargueiro à Atlas Air

A Boeing anunciou na noite de segunda-feira (6) que planeja reduzir em cerca de 2 mil postos o número de vagas nas áreas de finanças e recursos humanos este ano por meio de combinação de demissões e redução de posições.

A companhia anunciou no mês passado que iria contratar 10 mil funcionários este ano depois de ter contratado 15 mil em 2022, mas na ocasião disse que algumas vagas administrativas seriam cortadas.

A Boeing confirmou que está terceirizando cerca de um terço dessas vagas para a Tata Consulting Services, na Índia.

A Boeing disse na segunda-feira que “continuará a simplificar nossa estrutura corporativa”.

