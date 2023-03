Boi é flagrado em cima de telhado de frigorífico no interior de SP; vídeo

Registro ocorreu em Lençóis Paulista, na terça-feira (28). Imagens viralizaram nas redes sociais e geraram comentários cômicos. Boi é flagrado em cima de telhado de frigorífico em Lençóis Paulista

Um vídeo inusitado que mostra um boi em cima do telhado de um frigorífico viralizou nas redes sociais. O caso ocorreu na terça-feira (28), em Lençóis Paulista, no interior de SP.

Nas imagens, que duram 12 segundos, o animal aparece em cima de um galpão. Ele caminha de um lado para o outro. Enquanto isso, funcionários da empresa assistem à cena do pátio. (Assista acima.)

Até a tarde desta quarta-feira (1º), a publicação somava mais de 14 mil visualizações.

Redes sociais

Segundo a assessoria do frigorífico onde o vídeo foi feito, o boi estava em uma ala de confinamento, que fica na altura do telhado, quando escapou por uma porta. O animal foi retirado do local e não se feriu.

Usuários do Twitter, onde o vídeo foi compartilhado, ironizaram a situação. Nos comentários da publicação, uma pessoa disse: “Patrão, como tá o boi? Tá no teto e subindo!”. Outra pessoa satirizou: “Aquela cidade argentina, Boi nos Ares”, em referência a Buenos Aires.

Twitter/Reprodução

Twitter/Reprodução

