Boia de contenção é instalada para evitar que lixo no Rio Gravataí chegue ao Guaíba, em Porto Alegre

Extensão dos resíduos acumulados chega a 70 metros. Por causa do descarte irregular, em alguns pontos não existe sinal de vida na água. Prefeitura de Cachoeirinha começa a limpeza do lixo no Rio Gravataí

A prefeitura de Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre, começou na quarta-feira (8) os preparativos para a limpeza do Rio Gravataí. Uma boia de contenção cedida pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) foi instalada na área urbana do município para tentar evitar que os resíduos cheguem ao Guaíba, na Capital.

A primeira boia instalada tem 30 metros de extensão. Nos próximos dias haverá reforço na contenção, com novas instalações. Depois, os resíduos serão retirados de barco.

A extensão do lixo acumulado no Rio Gravataí chega a 70 metros. As imagens mostram garrafas de plástico, tampas de privada, isopor, frascos de inseticidas, embalagens de marmita, pneus e outros itens. São todos materiais que podem ser reciclados, mas que, descartados irregularmente, entopem o rio. Com a estiagem, o nível do Gravataí baixou muito e todo o resíduo está parado na vegetação.

O Rio Gravataí nasce em Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Norte, e passa por seis municípios até desaguar no Guaíba em Porto Alegre. Por causa do quadro crítico, a prefeitura de Gravataí decretou situação de emergência. O prejuízo estimado é de R$ 4,5 milhões. Cinco mil pessoas já foram atingidas, principalmente na área rural.

Está marcada para esta quinta-feira (9) uma reunião com a Defesa Civil do RS para discutir o assunto. A entrada de máquinas foi descartada para evitar outros danos ambientais.

Situação preocupa ambientalistas

A situação do Rio Gravataí, um dos mais importantes do estado, impressionou moradores, autoridades e também ambientalistas.

“Quando nós percebemos resíduo dessa forma, já é crime ambiental. Isso aqui é o cenário de um crime ambiental sem dúvida alguma”, afirma David Cafruni, professor de educação socioambiental na secretaria de sustentabilidade de Cachoeirinha e mestre em engenharia ambiental.

Já o professor Antônio Filomena, ambientalista e doutor em ecologia, avalia ser um exemplo de como tratamos os rios, segundo ele, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro.

“O dano está caracterizado, principalmente pela falta de oxigênio, porque não tem mais superfície d’água, está tudo com dejetos, e com a falta de oxigênio, o que tinha de vida aí já não morreu ou vai morrer”, diz.

Ele entende que a sociedade precisa se posicionar: “ou defende rios ou transforma eles em lata do lixo”.

