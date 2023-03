‘Bola gigante’ na Serra do Mar: conheça o radar de Biritiba Mirim que ajuda meteorologistas a medirem a chuva em SP

Equipamento fica perto da barragem da Ponte Nova e consegue medir precipitações em um raio de mais de 200 quilômetros. Dia Mundial da Meteorologia é celebrado nesta quinta-feira (23). Radar meteorológico monitora chuva no Alto Tietê

A esfera branca, que mais parece uma bola de golfe gigante, chama a atenção de quem vê a Serra do Mar do alto. Instalada na região da barragem de Ponte Nova, em Biritiba Mirim, a estrutura faz parte de um radar meteorológico usado para medir as chuvas em São Paulo.

No Dia Mundial da Meteorologia, celebrado nesta quinta-feira (23), o Bom Dia Diário traz detalhes sobre o equipamento e mostra a importância dessa ciência para o monitoramento do tempo e o combate a desastres (assista a reportagem acima).

Como funciona o radar meteorológico de Biritiba Mirim?

O primeiro radar foi inaugurado no mesmo local em 1988 em parceria com a Universidade de McGill, no Canadá. A estrutura atual foi instalada anos depois e começou a operar em 2014. Diferentemente do que muitos pensam, o equipamento não faz a previsão do tempo. Na verdade, é utilizado exclusivamente para detectar precipitações, ou seja, a chuva.

“Essa bola, que nós chamamos de radome, é uma estrutura de proteção da antena que fica dentro do radar. Tudo se passa no funcionamento do radar através da emissão de uma onda eletromagnética, se passando como se ela refletisse nas gotas de chuva. O próprio radar capta os ecos de retornos”, explica o engenheiro eletricista José Antônio Boani.

“O radar funciona com uma antena parabólica que emite ondas eletromagnéticas e possui dois movimentos: o movimento de giro e o movimento de elevação. Ele tem um ciclo de giro, elevação, giro, elevação, contínuo. Com isso nós temos uma varredura volumétrica da atmosfera no período de 4 a 5 minutos”, completa.

Como os radares atuam na medição da chuva?

Radar meteorológico da Ponte Nova, em Biritiba Mirim

Reprodução/TV Diário

“[Os radares] fazem uma fotografia de como está o tempo naquela hora. A partir dessas imagens, a gente faz a previsão a curto prazo do que vai acontecer através da contração ou ampliação das massas de chuva, amplitude da intensidade e do movimento dela. Com essas informações ele consegue gerar fotos previstas para até três horas à frente”, explica o coordenador da sala de situação Alfredo Pisani.

O sistema é capaz de captar informações da chuva em um raio de 240 quilômetros, abrangendo uma grande parte do Estado de São Paulo, chegando também até o Rio de Janeiro e ao Sul de Minas Gerais. Daqui do Alto Tietê, os dados são transmitidos para a sala de situação oficial do Departamento de Águas e Energia Elétrica (Daee).

Além do radar da Ponte Nova, o órgão também utiliza informações recebidas por radares de parceiros, como o da Universidade Estadual Paulista (Unesp), que cobre Bauru e Presidente Prudente, e da Infraero, com detalhes sobre o município de São Roque. A engenheira ambiental Janaína Barreto é uma das profissionais que ficam de olho no tempo e faz a leitura dos dados.

“Aqui a gente faz o monitoramento do radares em tempo real. Aqui é a imagem do que está acontecendo no momento. As chuvas aqui, de acordo com a escala, [são classificadas] de fracas até forte. Através das imagens a gente faz o relato a cada uma hora dessas chuvas. Ficam disponíveis nos boletins direto no site”, detalha. No computador é possível ver um mapa das cidades monitoradas e ‘manchas coloridas’ que indicam a presença das chuvas.

Como o monitoramento da chuva ajuda no combate a desastres?

Como tem uma boa visão da chuva que cai sobre os municípios, o radar também permite entender quais áreas estão suscetíveis a deslizamentos de terra, como explica Pisani. A ferramenta foi desenvolvida a partir de um pedido da Defesa Civil de São Paulo.

“Esse escorregamento é deflagrado a partir de um determinado valor de chuva da região. Exemplo: no município de São Paulo a gente tem 50 milímetros como parâmetro, Mogi das Cruzes tem 80 milímetros como parâmetro”.

Atualmente, mais de 220 municípios de São Paulo são monitorados em tempo real pelo Daee. As medidas consideradas como de risco para deslizamentos variam de 50 a 120 milímetros, dependendo da região. Quando o valor ultrapassa esses níveis, o sistema entra em alerta e avisa os órgãos competentes.

Vittorio Rienzo