Boletim da balneabilidade aponta seis pontos impróprios para banho na Grande Natal

Trechos estão na praia de Areia Preta, Via Costeira, Ponta Negra, Redinha e Rio Pium. Areia Preta tem trecho impróprio para banho, de acordo com Boletim da Balneabilidade

Anadelly Fernandes

Seis trechos do litoral do Rio Grande do Norte estão impróprios para banho, de acordo com o boletim da balneabilidade emitido neste sábado (25) pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema).

São eles: Praia de Areia Preta (Praça da Jangada); Via Costeira (Cacimba de Boi e Barreira D’água); Praia de Ponta Negra (Free Willy), Redinha (Rio Potengi), em Natal; o Rio Pium (Ponte Nova e Balneário Pium), em Parnamirim.

No total, 51 pontos distribuídos na faixa costeira potiguar são testados para informar aos banhistas as condições das praias monitoradas. O estudo analisa a quantidade de coliformes termotolerantes encontrados nas águas.

Durante o verão, a equipe do monitoramento amplia o número de pontos analisados no litoral do RN. As praias monitoradas estão situadas nos municípios de Nísia Floresta, Parnamirim, Natal, Extremoz, Baía Formosa, Tibau do Sul, Canguaretama, Ceará-Mirim, Maxaranguape, Touros, Macau, Areia Branca, Grossos e Tibau.

Vídeos mais assistidos do g1 RN

pappa2200