Boletim de balneabilidade aponta 10 trechos impróprios para banho na Grande Natal

Boletim aponta localidades em Natal, Parnamirim e Extremoz sem condições para banho. Outros 23 pontos analisados estão próprios.

Dez trechos da Grande Natal estão impróprios para banho. É o que aponta o boletim de balneabilidade das praias, rios e lagoas do Rio Grande do Norte, que foi emitido neste domingo (26) pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema).

O boletim vale até a próxima semana, quando será emitido um novo estudo pelo órgão.

De acordo com o relatório, estão impróprios:

Redinha (Rio Potengi);

Praia de Areia Preta (Praça da Jangada);

Via Costeira (Cacimba de Boi e Barreira D’água);

Praia de Ponta Negra (Acesso Principal), em Natal;

Foz do Rio Pium, em Nísia Floresta;

Rio Pium (Ponte Nova e Balneário Pium);

Pirangi do Norte (APURN), em Parnamirim

Genipabu (Barracas), em Extremoz.

O boletim indica ainda que os outros 23 trechos analisados estão próprios para banho neste fim de semana.

O boletim é feito a partir da coleta e classificação das amostras de água em 33 pontos distribuídos na faixa costeira situada entre os municípios de Nísia Floresta e Extremoz, no litoral potiguar.

A base dos dados analisa a quantidade de coliformes termotolerantes encontrados nas águas, baseado num resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

Além do Idema, são parceiros no estudo o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do RN (IFRN) e a Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do RN (Funcern). O boletim faz parte do Programa Água Azul.

