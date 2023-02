Boletim de balneabilidade aponta dois trechos impróprios para banho na Grande Natal

Boletim aponta localidades em Natal e Parnamirim sem condições para banho. Outros 49 pontos estão próprios. Trecho da praia de Areia Preta está imprópria para banho

Leonardo Erys/g1

Dois trechos da Grande Natal estão impróprios para banho na Grande Natal. É o que aponta o boletim de balneabilidade das praias, rios e lagoas do Rio Grande do Norte, que foi emitido neste sábado (4) pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema).

De acordo com o relatório, estão impróprios: a Praia de Areia Preta (na Praça da Jangada), em Natal, e o Rio Pium (Ponte Nova), em Parnamirim.

O boletim indica ainda que os outros 49 trechos analisados estão próprios para banho neste fim de semana.

A equipe do Idema informou ainda que aumentou o número de trechos de praias analisadas para esse verão para 51, chegando a cidades fora da Grande Natal(entenda melhor mais abaixo).

O boletim é feito a partir da coleta e classificação das amostras de água em 51 pontos distribuídos na faixa costeira situada entre os municípios de Nísia Floresta e Extremoz, no litoral potiguar.

A base dos dados analisa a quantidade de coliformes termotolerantes encontrados nas águas, baseado num resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

Além do Idema, são parceiros no estudo o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do RN (IFRN) e a Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do RN (Funcern). O boletim faz parte do Programa Água Azul.

Programação

Aos finais de semanas, no período de veraneio, também serão realizadas campanhas educativas nas praias da Região Metropolitana de Natal, como parte do Programa de Balneabilidade das praias do litoral do RN, que integram o Programa Água Azul.

Durante seis semanas consecutivas serão instaladas tendas, das 09h às 14h, no sábado e domingo, nos trechos analisados pelo Água Azul, no qual a equipe do IFRN/FUNCERN realizará ações de divulgação das atividades desenvolvidas no programa com os banhistas.

Neste fim de semana, será na Praia do Meio, Redinha (próximo ao guia corrente) e Genipabu (próximo às barracas).

Já nos dias 11 e 12 de fevereiro, será em Ponta Negra (duas tendas, uma próximo ao Morro do Careca e a outra no acesso principal da praia) e em Areia Preta, próximo ao relógio do Sol.

Monitoramento Verão

A equipe de pesquisadores iniciou o monitoramento em outros pontos do litoral. Após a quinta coleta consecutiva, será possível divulgar a classificação dos trechos analisados.

As praias monitoradas estão situadas nos municípios de Baía Formosa, Tibau do Sul, Canguaretama, Ceará-Mirim, Maxaranguape, Touros, Macau, Areia Branca, Grossos e Tibau.

Ao todo, durante o período do verão serão analisados 51 pontos.

Vídeos mais assistidos do g1 RN

Vittorio Ferla