Boletim prevê elevação do Rio Madeira nos próximos 15 dias em Porto Velho

Estimativa de elevação foi baseada nos resultados do modelo chuva-vazão do Madeira, conforme o CPRM. Rio Madeira em Porto Velho

Rede Amazônica

O Rio Madeira deve registrar elevação considerável em seu nível nos próximos 15 dias, em Porto Velho. É o que aponta a previsão do Boletim Semanal do Sistema de Alerta Hidrológico do Rio Madeira (SAH Rio Madeira), do Serviço Geológico do Brasil (CPRM).

A estimativa de elevação foi baseada nos resultados do modelo chuva-vazão do Madeira. Provavelmente o rio continuará próximo da cota de atenção, de 14 metros.

Nos últimos sete dias, segundo o CPRM, os níveis do Madeira ficaram dentro da faixa de normalidade para esta época do ano.

Ao meio-dia deste domingo (5), o rio estava com 13,27 metros, conforme dados da régua de medição do CPRM instalada nas proximidades do bairro Panair.

A Defesa Civil Estadual informou que está acompanhando a situação e todas equipes estão prontas para levar assistência e minimizar desastres naturais na capital.

Cota de atenção

No último dia 24 de fevereiro, o Madeira atingiu a cota de atenção, de 14 metros, mas o fluxo de água reduziu e desde então o rio está na casa dos 13 metros.

A cota de atenção indica a possibilidade moderada de ocorrência de inundação. O madeira entra em cota de alerta se atingir 15 metros e de transbordamento após os 17 metros.

Quando registrou a cheia histórica, em 2014, o nível do rio Madeira passou dos 19 metros e milhares de pessoas foram retiradas de casa.

Outro ápice do nível do rio foi em 9 de abril de 2007, quando o Madeira chegou a 17,52 metros. Na época, a enchente invadiu bairros, distritos e afetou cerca de 1,6 mil famílias somente em Porto Velho.

Vittorio Rienzo