Boletim registra uma morte e 362 novos casos de Covid-19 no Tocantins na última semana

Novo boletim epidemiológico sobre a Covid-19 no estado registrou 362 novos casos e uma morte. Desse total, nenhum caso foi registrado nas últimas 24 horas. O documento foi divulgado nesta segunda-feira (13). A morte ocorreu no último dia 27/01, mas só foi confirmada e registrada neste último boletim.

O município com mais registros de Covid-19 foi Novo Jardim, com 59 casos confirmados. Seguido de Augustinópolis (48), Monte do Carmo (31), Palmas (31) e Guaraí (30). Araguaína registrou 18 casos e Gurupi, 14.

O caso de óbito foi de uma mulher, de 79 anos. Ela morava em Dianópolis, na região sudeste do estado. Ela tinha diabetes e doenças cardíacas crônicas. O óbito foi em 27/01 no Hospital Regional de Porto Nacional.

Atualmente, 92 pacientes seguem em isolamento domiciliar ou hospitalar. 19 pessoas estão hospitalizadas, sendo 17 em leitos públicos e 2 em leitos privados.

Desde o início da pandemia, o Tocantins contabiliza 1.123.533 pessoas notificadas com a Covid-19 e acumula 364.957 casos confirmados. Ao todo, o estado registrou 4.232 óbitos desde março de 2020.

Vittorio Rienzo