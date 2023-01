Imposto tem 5% de desconto se for pago em cota única, até 29 de janeiro. Boleto do IPVA no Ceará já pode ser emitido e pago; veja como pagar

Proprietários de veículos do Ceará já podem emitir o boleto e pagar o IPVA (Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores) relativo ao ano de 2021. A redução média do imposto em relação ao ano anterior é de 4,95%.

Os boletos para pagamento estão disponíveis para os proprietários de automóveis no site da Secretaria da Fazenda. O documento pode ser obtido também pelo aplicativo “Meu IPVA”, disponível gratuitamente nas lojas Play Store (para aprelhos de celular Android) e App Store (aparelhos iPhone).

Confira o valor do IPVA de todos os veículos

Pagamento com desconto

Data de pagamento do IPVA 2021 no Ceará

Os motoristas que pagarem a cota única até o dia 29 de janeiro terão desconto de 5%. Quem optar pelo parcelamento, sem desconto, poderá parcelar em até cinco vezes, sendo a primeira em 10 de fevereiro e a última em 10 de junho.

Em 2021, mais de 2.25 milhões de veículos serão tributados no Ceará, o que gerará uma arrecadação de R$ 1,12 bilhão. Do montante recolhido, metade vai para os cofres estaduais e a outra metade fica com os municípios nos quais os veículos têm sede

Alíquota do IPVA 2021 no Ceará

IPVA Ceará 2021

