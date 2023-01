Bolivianas são presas com pasta base de cocaína em abordagem a ônibus em Santa Cruz do Rio Pardo

Veículo de passageiros saiu de Corumbá (MS) e tinha como destino São Paulo. Suspeitas levavam porções do entorpecente na roupa. Pasta base de cocaína apreendida com bolivianas em Santa Cruz do Rio Pardo (SP)

A Polícia Rodoviária prendeu em flagrante duas bolivianas, de 25 e 30 anos, com porções de pasta base de cocaína escondidas em suas vestes durante abordagem a um ônibus interestadual em Santa Cruz do Rio Pardo (SP), na manhã desta segunda-feira (30).

O veículo de passageiros, que saiu de Corumbá (MS) com destino a São Paulo (SP), foi parado pela equipe policial no quilômetro 301 da Rodovia Engenho João Batista Cabral Renno (SP-225).

As suspeitas de tráfico de drogas foram encaminhadas junto com os entorpecentes até a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Santa Cruz do Rio de Janeiro.

Até às 12h30 o volume total de pasta base apreendida ainda não havia sido divulgado.

