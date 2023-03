Bolivianos de ônibus interestadual são presos por transportar pasta base de cocaína dentro de garrafas pet, em Presidente Venceslau

Eles seguiam viagem, no itinerário de Campo Grande (MS) a São Paulo (SP), quando foram abordados pela Polícia Militar Rodoviária durante a Operação Impacto, na noite deste sábado (25). Bolivianos são presos por transportar pasta base de cocaína dentro de garrafas pet, em Presidente Venceslau (SP)

Polícia Militar Rodoviária

Três bolivianos, de 20, 21 e 22 anos, foram presos em flagrante na noite deste sábado (25) por transportar pasta base de cocaína em garrafas pet, no km 616,500 da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Presidente Venceslau (SP).

Eles seguiam viagem em um ônibus interestadual, que fazia o itinerário de Campo Grande (MS) a São Paulo (SP), quando foram abordados pela Polícia Militar Rodoviária durante a Operação Impacto.

Na vistoria realizada no interior do coletivo, os agentes localizaram duas garrafas plásticas de dois litros contendo 4,110 kg de pasta base de cocaína. Elas estavam escondidas em mochilas sob a posse dos três passageiros.

Eles foram indiciados pelo crime de tráfico de drogas e encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Presidente Prudente (SP), onde permaneceram à disposição da Justiça.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Ufficio Stampa