De acordo com a Polícia Militar, o casal já possui um processo de extradição devido ao envolvimento em crimes anteriores praticados no Brasil. Bolivianos são presos em Porto Ferreira depois de furtar dezenas de sutiãs

Polícia Militar de Porto Ferreira

Um casal de bolivianos foi preso em flagrante em Porto Ferreira (SP) depois de furtar dezenas sutiãs de um estabelecimento. O crime aconteceu no Centro na quinta-feira (2).

Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais foram informados do furto e iniciaram um patrulhamento nas redondezas em busca do casal.

Os bolivianos foram encontrados na Rua 29 de Julho e com eles foram localizadas diversos sutiãs que ainda estavam com as etiquetas da loja. As peças foram apreendidas e devolvidas para a responsável da loja.

Eles confessaram o crime, foram presos e encaminhados ao Centro de Triagem de São Carlos. De acordo com a polícia, o casal já possui um processo de extradição devido ao envolvimento em crimes anteriores praticados no Brasil.

