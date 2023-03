Bollette, Codacons: “Ritorno oneri di sistema costerà 125 euro a famiglia”

Finalmente diminuiscono i costi dell’energia. Un risparmio che deriva dall’aggiornamento tariffario per il prossimo trimestre deciso da Arera, con i prezzi dell’elettricità che dall’1 aprile scenderanno del 55,3%. Su tali numeri, tuttavia, incombe il ritorno dei famigerati “oneri di sistema” sulle bollette della luce, che a partire proprio da aprile peseranno a pieno regime per 125 euro annui a famiglia e ridimensioneranno i risparmi effettivi per gli utenti, considerato che tale voce viene ripristinata proprio quando aumentano i consumi elettrici delle famiglie. Una larga parte degli oneri di sistema serve a finanziare spese che nulla hanno a che vedere con i consumi energetici degli utenti – sostiene il Codacons. All’interno della voce oneri di sistema in bolletta troviamo, infatti, balzelli per coprire lo sviluppo tecnologico ed industriale, la messa in sicurezza del nucleare, compensazioni territoriali, sostegno alla ricerca di sistema e, addirittura, regimi tariffari speciali per il servizio ferroviario universale e merci.

“Ritorno oneri di sistema costerà 125 euro a famiglia”

Voci che, sommate, incidono fino al 22% sulle bollette elettriche e che solo nel 2020, secondo i dati ufficiali di Arera, sono costate 12,4 miliardi di euro alle famiglie, così suddivisi: la componente Asos (Oneri relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP6) ha inciso per 10,12 miliardi, di cui 8,7 miliardi di sostegno alle rinnovabili e 1,6 dai contributi per le aziende energivore. 2,2 miliardi di euro sono stati assorbiti dalla componente Arim: 442 milioni per i siti nucleari, 443 alle ferrovie, 920 per la promozione dell’efficienza energetica. Riteniamo che si debba arrivare ad una definitiva eliminazione di questa assurda tassazione – conclude il Codacons – che pesa per circa 13 miliardi di euro all’anno sulla spesa energetica degli italiani.

Vittorio Rienzo