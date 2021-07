bollettino-del-1-luglio:-i-dati-dell’epidemia-di-oggi-in-italia

Il Ministero della Salute, oggi giovedì 1 luglio, ha reso noto il bollettino della pandemia da Covid in Italia.

I numeri relativi all’epidemia da Coronavirus in Italia sono stati diffusi tramite tabella sanitaria dal Ministero della Salute. Oggi, stando a quest’ultima, il numero delle persone risultate positive al virus dall’inizio dell’emergenza è salito a 4.260.788 con un incremento di 882 casi. Diminuiscono i soggetti attualmente positivi che ad oggi ammontano a 49.358 (-1.083). Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-18) che ad oggi contano 229 pazienti. Il numero dei guariti è giunto a 4.083.843 con un incremento 1.941 unità. Purtroppo si aggrava ancora il bilancio dei decessi con 21 morti nelle ultime 24 ore che portano il totale a 127.587.

Ministero della Salute: i dati del Covid in Italia nella giornata di mercoledì 30 giugno

Il Ministero della Salute nella giornata di ieri ha reso noti i dati sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Il numero dei contagi complessivi è salito a 4.259.909 con un incremento di 776 casi. Di questi 50.441 sono gli attualmente positivi, ossia 2.383 in calo rispetto a martedì. Il numero dei pazienti in terapia intensiva invece è pari 247 (-23), mentre quello dei guariti è salito a 4.081.902 (+3.135). Infine, nel bollettino, si evince che i decessi hanno subito un incremento di 24 morti portando il bilancio a 127.566.

Bollettino Protezione Civile, l’aggiornamento sui numeri del Coronavirus di martedì 29 giugno

Come di consueto il Ministero della Salute nella giornata di martedì ha riportato i dati sull’epidemia da Covid-19 in Italia. Salito il numero dei casi di contagio nel nostro Paese per un totale di 4.259.133. Di questi attualmente positivi erano 52.824.

Diminuiscono i ricoveri nelle terapie intensive: 270 in totale. Il numero dei guariti era giunto a 4.078.767. Infine cresceva ancora il bilancio dei decessi per un totale di 127.542 vittime.