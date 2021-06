bollettino-del-22-giugno:-i-dati-dell’epidemia-di-oggi-in-italia

Il Ministero della Salute, oggi martedì 22 giugno, ha reso noto il bollettino della pandemia da Covid in Italia.

In attesa del bollettino del Ministero della Salute, ecco i dati sull’epidemia della giornata di ieri lunedì 21 giugno diffusi tramite la relativa tabella sanitaria. I contagi complessivi dall’inizio dell’emergenza è salito a 4.253.460 casi. Il numero degli attualmente positivi è 76.853. Il numero dei guariti è giunto a 4.049.316. I decessi, invece, hanno raggiunto le 127.291 unità. Il numero di persone ricoverate nelle terapie intensive è in calo: 385 in totale.

Ministero della Salute: i dati del Covid in Italia nella giornata di lunedì 21 giugno

Il Ministero della Salute nella giornata di ieri ha reso noti i dati sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Il numero dei contagi complessivi è salito a 4.253.460 con un incremento di 495 casi. Di questi 76.853 sono gli attualmente positivi, ossia 10.853 in calo rispetto a domenica. Il numero dei pazienti in terapia intensiva invece è pari 385 (-4), mentre quello dei guariti è salito a 4.049.316 (+11.320). Infine, nel bollettino, si evince che i decessi hanno subito un incremento di 21 morti portando il bilancio a 127.291.

Bollettino Protezione Civile, l’aggiornamento sui numeri del Coronavirus di domenica 20 giugno

Come di consueto il Ministero della Salute nella giornata di domenica ha riportato i dati sull’epidemia da Covid-19 in Italia. Salito il numero dei casi di contagio nel nostro Paese per un totale di 4.252.976. Di questi attualmente positivi erano 87.710.

Diminuiscono i ricoveri nelle terapie intensive: 389 in totale. Il numero dei guariti era giunto a 4.037.996. Infine cresceva ancora il bilancio dei decessi per un totale di 127.270 vittime. A breve il bollettino di oggi con i dati aggiornati sull’epidemia da Coronavirus in Italia.