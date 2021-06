bollettino-del-26-giugno:-i-dati-dell’epidemia-di-oggi-in-italia

Il Ministero della Salute, oggi sabato 26 giugno, ha reso noto il bollettino della pandemia da Covid in Italia.

I numeri relativi all’epidemia da Coronavirus in Italia sono stati diffusi tramite tabella sanitaria dal Ministero della Salute. Oggi, stando a quest’ultima, il numero delle persone risultate positive al virus dall’inizio dell’emergenza è salito a 4.257.289 con un incremento di 838 casi. Diminuiscono i soggetti attualmente positivi che ad oggi ammontano a 57.732 (-2.503). Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-8) che ad oggi contano 298 pazienti. Il numero dei guariti è giunto a 4.072.099 con un incremento 3.301 unità. Purtroppo si aggrava ancora il bilancio dei decessi con 40 morti nelle ultime 24 ore che portano il totale a 127.458.

Ministero della Salute: i dati del Covid in Italia nella giornata di venerdì 25 giugno

Il Ministero della Salute nella giornata di ieri ha reso noti i dati sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Il numero dei contagi complessivi è salito a 4.256.451 con un incremento di 753 casi. Di questi 60.235 sono gli attualmente positivi, ossia 2.074 in calo rispetto a giovedì. Il numero dei pazienti in terapia intensiva invece è pari 306 (-22), mentre quello dei guariti è salito a 4.068.798 (+2.769). Infine, nel bollettino, si evince che i decessi hanno subito un incremento di 56 morti portando il bilancio a 127.418.

Bollettino Protezione Civile, l’aggiornamento sui numeri del Coronavirus di giovedì 24 giugno

Come di consueto il Ministero della Salute nella giornata di giovedì ha riportato i dati sull’epidemia da Covid-19 in Italia. Salito il numero dei casi di contagio nel nostro Paese per un totale di 4.255.700. Di questi attualmente positivi erano 62.309.

Diminuiscono i ricoveri nelle terapie intensive: 328 in totale. Il numero dei guariti era giunto a 4.066.029. Infine cresceva ancora il bilancio dei decessi per un totale di 127.362 vittime.