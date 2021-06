bollettino-del-29-giugno:-i-dati-dell’epidemia-di-oggi-in-italia

Il Ministero della Salute, oggi martedì 29 giugno, ha reso noto il bollettino della pandemia da Covid in Italia.

I numeri relativi all’epidemia da Coronavirus in Italia sono stati diffusi tramite tabella sanitaria dal Ministero della Salute. Oggi, stando a quest’ultima, il numero delle persone risultate positive al virus dall’inizio dell’emergenza è salito a 4.259.133 con un incremento di 679 casi. Diminuiscono i soggetti attualmente positivi che ad oggi ammontano a 52.824 (-1.858). Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-19) che ad oggi contano 270 pazienti. Il numero dei guariti è giunto a 4.078.767 con un incremento 2.493 unità. Purtroppo si aggrava ancora il bilancio dei decessi con 42 morti nelle ultime 24 ore che portano il totale a 127.542.

Ministero della Salute: i dati del Covid in Italia nella giornata di lunedì 28 giugno

Il Ministero della Salute nella giornata di ieri ha reso noti i dati sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Il numero dei contagi complessivi è salito a 4.258.456 con un incremento di 389 casi. Di questi 54.682 sono gli attualmente positivi, ossia 2.480 in calo rispetto a domenica. Il numero dei pazienti in terapia intensiva invece è pari 289 (-5), mentre quello dei guariti è salito a 4.076.274 (+2.839). Infine, nel bollettino, si evince che i decessi hanno subito un incremento di 28 morti portando il bilancio a 127.500.

Bollettino Protezione Civile, l’aggiornamento sui numeri del Coronavirus di domenica 27 giugno

Come di consueto il Ministero della Salute nella giornata di domenica ha riportato i dati sull’epidemia da Covid-19 in Italia. Salito il numero dei casi di contagio nel nostro Paese per un totale di 4.258.069. Di questi attualmente positivi erano 57.162.

Diminuiscono i ricoveri nelle terapie intensive: 294 in totale. Il numero dei guariti era giunto a 4.073.435. Infine cresceva ancora il bilancio dei decessi per un totale di 127.472 vittime.