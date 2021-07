bollettino-del-5-luglio:-i-dati-dell’epidemia-di-oggi-in-italia

Il Ministero della Salute, oggi lunedì 5 luglio, ha reso noto il bollettino della pandemia da Covid in Italia.

In attesa del bollettino del Ministero della Salute, ecco i dati sull’epidemia della giornata di ieri domenica 4 luglio diffusi tramite la relativa tabella sanitaria. I contagi complessivi dall’inizio dell’emergenza è salito a 4.263.317 casi. Il numero degli attualmente positivi è 44.664. Il numero dei guariti è giunto a 4.091.004. I decessi, invece, hanno raggiunto le 127.649 unità. Il numero di persone ricoverate nelle terapie intensive è in calo: 197 in totale.

Ministero della Salute: i dati del Covid in Italia nella giornata di domenica 4 luglio

Il Ministero della Salute nella giornata di ieri ha reso noti i dati sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Il numero dei contagi complessivi è salito a 4.263.317 con un incremento di 808 casi. Di questi 44.664 sono gli attualmente positivi, ossia 912 in calo rispetto a sabato. Il numero dei pazienti in terapia intensiva invece è pari 197 (-7), mentre quello dei guariti è salito a 4.091.004 (+1.706). Infine, nel bollettino, si evince che i decessi hanno subito un incremento di 12 morti portando il bilancio a 127.649.

Bollettino Protezione Civile, l’aggiornamento sui numeri del Coronavirus di sabato 3 luglio

Come di consueto il Ministero della Salute nella giornata di sabato ha riportato i dati sull’epidemia da Covid-19 in Italia. Salito il numero dei casi di contagio nel nostro Paese per un totale di 4.262.511. Di questi attualmente positivi erano 45.576.

Diminuiscono i ricoveri nelle terapie intensive: 204 in totale. Il numero dei guariti era giunto a 4.089.298. Infine cresceva ancora il bilancio dei decessi per un totale di 127.637 vittime. A breve il bollettino di oggi con i dati aggiornati sull’epidemia da Coronavirus in Italia.