bologna,-art-night-alla-mostra-di-warhol:-successo-per-la-drag-queen-miss-pingy

Bologna, 25 marzo 2023 – Prime due settimane di grande successo, con oltre cinquemila presenze, per la mostra ’Warhol Haring Basquiat – Art, Music and Fashion’ che unisce il padre della pop art e i suoi due figli spirituali in una esposizione unica, in corso a Palazzo Belloni (via de’Gombruti 13/A, Bologna) fino al 18 giugno.

Il pubblico mentre assiste alla performance di Miss Pingy. Sotto, visitatori che osservano le opera esposte



Si è tenuta la prima apertura speciale serale della mostra con l’esibizione ironica e spumeggiante della Drag Queen Miss Pingy, voce e presenza scenica eccezionale, una delle miglior performer su territorio nazionale, nonché nominata Miss Drag Queen Italia nel 2016.

L’intrattenimento è stato gratuito per il pubblico, in quanto incluso nel prezzo del biglietto e realizzato in collaborazione con Il Cassero Lgbti+Center, partner mediatico dell’exhibition.

Miss Pingy ha impersonato le dive della musica che hanno conosciuto molto bene o sfiorato Warhol e il suo mondo, dalla Factory allo Studio 54 con particolare attenzione su Aretha Franklin, Donna Summer e Madonna.

Da giovedì 30 marzo partiranno invece i laboratori didattici per bambini, organizzati dallo staff di Next Exhibition. I workshop saranno realizzati tutti i giovedì, dalle 16 alle 18 e saranno dedicati ai bambini dai 6 ai 10 anni.

Vito Califano