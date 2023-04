bologna,-elisabetta-gualmini:-“io-candidata-in-regione?-sto-valutando”

By

Bologna, 1 aprile 2023 – “Non escludo di essere disponibile a candidarmi”. Elisabetta Gualmini, eurodeputata del Pd, ribadisce la disponibilità a correre per la presidenza della Regione nel 2025.

Ma, avverte, “manca molto tempo, vedremo che cosa succederà, valuterò“.

Una frenata, ma non troppo, visto il clamore suscitato dalle sue parole di qualche giorno fa, da Bruxelles, lette come un’autocandidatura alla successione di Stefano Bonaccini alla guida della Regione.

Proprio Bonaccini ha invitato tutti a evitare fughe in avanti. “Capisco e condivido le sue parole“, assicura la Gualmini. Per questo, guardando al 2025, “rimango sul mio ‘non escludo‘”.

Anche perché, afferma, “sicuramente mi piacerebbe fare in secondo mandato in Europa, per approfondire le cose fatte”.

