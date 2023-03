bologna-fc:-motta-e-arnautovic-come-ulivieri-e-baggio,-la-storia-dei-bisticci-si-ripete

Bologna, 13 marzo 2023 – Dite che il caso o meglio, la gestione che Thiago Motta fa di Arnautovic vi ricorda le polemiche ’capitali’ tra Luciano Spalletti e Francesco Totti?

Bologna Fc allenamento: Dominguez ancora out, ma Orsolini torna in campo

Può anche essere. Ma Bologna, sotto questo punto di vista, è avanti anni luce. Dissidi e visioni diverse tra allenatori e giocatori (meglio stelle, o presunti tali), ci sono sempre state.

Bologna Lazio 0-0, un punto che fa bene alla classifica

Viene alla mente, subito, il Bologna-Juventus della stagione 1997/98. Quando Baggio venne a sapere che non sarebbe stato titolare, lasciò il ritiro inferocito. E non vide mai, in diretta, quel confronto tanto sentito da queste parti.

Ma gli screzi, i cigolii delle porte degli spogliatoi, a Casteldebole, cominciano molto tempo prima. Domenico Marocchino (oggi apprezzato commentatore sportivo) era un’ala destra d’altri tempi. Fumantino e poco incline forse allo spirito di gruppo. Lui e Santin vennero persino alle mani. E ognuno rimase del suo parere. Di Ulivieri-Baggio, già detto. Con Renzaccio specialista in rapporti particolari. Ai tempi della serie C, gli garbava (termine caro al tecnico) assai poco Luca Cecconi. Che finiva in panchina. Ma quando entrava faceva gol, uno dopo l’altro. E che dire, dello stesso Renzo, con Marazzina? Una volta il bomber, mentre la squadra si allenava, si sdraiò in panchina (a La Spezia) durante l’intervallo.

E tra i due Ulivieri, in rossoblù in due periodi distinti (e guarda caso, nel secondo, il vice di Renzaccio era proprio Cecconi), anche le frizioni tra Francesco Guidolin e Beppe Signori.

Personalità forti. Attriti. Che alla fine, poi, in qualche modo, hanno trovato un percorso comune. E vincente per il Bologna. La speranza del tifoso rossobù – felice in maggioranza per una posizione di classifica più che buona – è che accada lo stesso tra Thiago Motta e Marko Arnautovic. Magari già sabato sera a Salerno. Con gol dell’austriaco ovviamente.

Vittorio Rienzo