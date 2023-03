Bologna, ferì il figlio con una mannaia: assolto

Valsamoggia (Bologna), 14 marzo 2023 – Incapace di intendere e di volere. Con questa motivazione ieri il Tribunale di Bologna ha assolto l’anziano di Monteveglio che il 17 giugno dello scorso anno all’una di notte colpì alla testa con due fendenti di mannaia il figlio che all’epoca aveva 55 anni mentre dormiva nel suo letto. L’uomo, oggi 84enne, lo inseguì nella casa brandendo il grosso coltello da cucina prima di fermarsi interdetto, spossato, per poi gettare l’arma nel bidone e con le mani sporche di sangue raggiungere il telefono per chiedere il soccorso del 118. Il figlio se la cavò con ferite non fatali. I carabinieri della stazione di Bazzano arrestarono l’aggressore, che mai prima di quel momento aveva avuto problemi con la giustizia né era mai stato anche solo segnalato per liti o atteggiamenti violenti. con l’accusa di tentato omicidio.

Una storia che poteva avere un epilogo ben più tragico, maturata in un contesto di malessere e disagio psichico, che portò un padre di quasi 83 anni a colpire il figlio. Il suo difensore, l’avvocato Matteo Murgo, chiese ed ottenne il trasferimento in una struttura idonea alla sua condizione psichiatrica e alla sua età. L’uomo infatti risultò affetto da una grave depressione, peggiorata a seguito del ricovero della moglie e madre della vittima in una struttura sanitaria, a causa di una grave malattia degenerativa. Il figlio, disoccupato, da qualche tempo era tornato a vivere con i genitori, dopo essersi separato dalla moglie. Un periodo complicato per la famiglia, quindi, che mai prima sembrava avere avuto atteggiamenti tali da destare allarme nei vicini o nei conoscenti.

“La mia vita non ha più senso, senza mia moglie, volevo farla finita, e alleviare le sofferenze familiari” disse ai carabinieri manifestando l’intenzione di uccidere il figlio e di compiere poi un gesto contro se stesso. La sentenza emessa dal Tribunale di Bologna è quella di assoluzione perché il soggetto, sulla base della perizia psichiatrica stilata dalla dottoressa Michela Casoria, non era imputabile in quanto “versava, per infermità, in totale esclusione della capacità di intendere e di volere. Patologia tutt’oggi presente sebbene l’avvio della terapia farmacologica e la presa in carico del Centro di salute mentale ne abbia parzialmente attenuato la pervasività delirante”.

Da qui il dispositivo del giudice che ha disposto l’obbligo di soggiorno presso la casa di riposo che ospita anche la moglie. “Considero questa sentenza un risultato positivo del mio lavoro di avvocato, ma anche l’esito di una sinergia coi servizi: l’azienda Usl, Asc Insieme, le assistenti sociali e il centro di salute mentale” commenta soddisfatto l’avvocato Murgo.

Vittorio Ferla