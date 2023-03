bologna,-gomme-sgonfiate-ai-suv:-la-rivendicazione

Bologna, 26 marzo 2023 – Antipaticissima sorpresa questa mattina per numerosi residenti della zona di porta Saragozza. Nella notte ignoti hanno pensato bene di rendere inutilizzabili diverse auto parcheggiate nella zona: parliamo di via Bellinzona, via Belluzzi e dei Giardini Margherita.

Bologna, gomme dei suv sgonfiate: le foto

Tanti bolognesi si sono infatti ritrovati con le gomme delle auto a terra. Quasi tutti Suv. Probabilmente sgonfiate, forse bucate con qualche attrezzo perforante.

Fatto sta che Land Rover, Skoda a ruote alte, ma anche una 500 L che del suv non ne ha nemmeno l’aria non potevano essere mosse. Sul parabrezza delle vetture un foglietto formato A4, firmato da un gruppo che fa riferimento a un sito, tyreextinguishers.com, che si occupa di sgonfiare le gomme ai Suv. Perché? Perché, spiegano nero su bianco, i suv inquinano, pretendono tanto spazio per essere parcheggiati ecc. ecc. “Però oggi puoi spostarti a piedi…”, sottolineano al termine del farneticante messaggio. I residenti hanno fatto denuncia. Indagini in corso.

Mata