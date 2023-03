bologna-lazio,-arnautovic-s’infuria.-e-motta:-“ora-merita-barrow”

Bologna, 11 marzo 2023 – “Arnautovic arrabbiato? Non l’ho visto, dovete chiedere a lui. Sono sempre scelte tecniche”. Inevitabile, dopo lo 0 a 0 contro la Lazio, spostare uno dei focus dell’attenzione sulla situazione di Marko Arnautovic, escluso ancora una volta da Motta e fermo a quota zero minuti nelle ultime due gare. E soprattutto uscito imbufalito dal campo, calciando un’inerme bottiglietta che ha incontrato sul suo cammino al termine della gara. Sulla sua assenza si esprime così Motta: “Non trova spazio? Barrow si sta meritando ora di giocare, Zirkzee di subentrare. In questo momento meritano gli altri di giocare. Ora pensiamo alla prossima partita per capire chi giocherà dall’inizio e chi subentrerà”.

Cosa non mi sta dando? No, è diverso. È cosa mi stanno dando gli altri. Oggi parliamo delle cose belle e positive viste in campo. E questo si vede anche a fine partita, con il pubblico che si identifica in questa squadra.

Chi ha iniziato dall’inizio la gara contro i biancocelesti è stato proprio Barrow, lodato da Motta: “Musa? Ha fatto una grande partita, è un attaccante fantastico, ha qualità, dà profondità, pressa insieme alla squadra, sono molto contento della sua serata come di quella di tutti gli altri. Deve continuare così e sono convinto segnerà. Gli ho chiesto anche la disponibilità di tornare a giocare in fascia, la sua risposta è stata affermativa. È questo è bellissimo”.

Gli applausi a fine gara hanno fatto felice Motta: “Il Bologna ha giocato oggi una buona partita contro una buona squadra. Al di là del risultato abbiamo visto un bel calcio: noi con qualche possibilità in più di segnare. La squadra è uscita tra gli applausi, i ragazzi cercano sempre la vittoria, anche contro la terza in classifica”.

La parola Europa continua a non essere nel suo dizionario (“Noi crediamo nel lavoro, nel collettivo e nell’impegno”), mentre nella parte finale della conferenza l’attenzione si sposta ancora su Arnautovic: “Se dovesse venire da me arrabbiato? È normalissimo. Lo era Gary quando non giocava, lo era allo stesso modo Jerdy. Sono cose normali”.

Così invece Musa Barrow al termine della gara: “Peccato non aver vinto perché stasera abbiamo dato tutto, ma portiamo a casa un buon punto e siamo contenti. Andiamo sempre in campo per dare il massimo e vincere, non è facile contro squadre forti come la Lazio di stasera: ci riproveremo dalla prossima gara. Il gol? Mi manca ma continuerò ad aiutare la squadra e a lottare: sono certo che arriverà. Lavoro sodo in allenamento e il mister mi sta dando tanta fiducia”.



Mata