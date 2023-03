Bologna: Luciano Marchesini è morto, addio al re dei mattoni rossi

Bologna, 13 marzo 2023 – Lo chiamavano ‘il re dei mattoni rossi’. Con impegno e fatica ha realizzato il comparto immobiliare del Meridiana, a Casalecchio, e alcuni dei centri commerciali più importanti di Bologna, dal Centro Lame al Meraville, nonché restituito all’antico splendore dimore storiche come il palazzo tra via via D’Azeglio e via Farini. Luciano Marchesini, fondatore della Galotti Spa (già Impresa Marchesini), uno dei colossi del comparto immobiliare, tra i più innovativi e all’avanguardia, non c’è più: è scomparso all’età di 95 anni, lasciando un grande vuoto nella sua famiglia: la moglie Anna Maria, i figli Luigi e Alberto e i nipoti Lorenzo, Ludovico, Filippo e Letizia.

La vita di Luciano Marchesini

Nato nel borgo rurale di Funo di Argelato da genitori contadini decisi a far studiare il figlio (che diventò perito), Marchesini ha avuto una vita a dir poco intensa. Fu deportato a Dresda nel 1944 insieme al padre, un calvario di lavori forzati e ordini da eseguire che finisce solo con il rientro a Bologna nell’agosto 1945. “Mi ha insegnato a camminare, ad andare in bici, a pescare – racconta il nipote Lorenzo, che lui amava chiamare ‘il primo’ -. Mi accompagnava da piccolo allo stadio, è sempre stato un grande tifoso del Bologna”.

Le opere: dalla Meridiana alle torri di Milano

Nel 1957 nasce l’Impresa Marchesini, che poi diventerà Galotti. Tra i primi palazzi realizzati alcuni in via Stalingrado, via Mascherino, via di Corticella e il comparto Gallia a Bologna. Tra le innovazioni introdotte, il citofono. L’apice viene raggiunto nel 1975, ma i fiori all’occhiello della Galotti sono considerati il comparto residenziale Meridiana a Casalecchio di Reno e Porta nuova Varesine con le torri più famose di Milano Solaria, Solea e Diamante, nel cuore di Milano. Oggi l’azienda, guidata dalla terza generazione di Marchesini, vanta un’esperienza sessantennale nel campo dello sviluppo immobiliare e ha valorizzato nei soli ultimi 10 anni oltre 2.500.000 metri quadrati di territorio, anticipando tendenze e esigenze del mercato.

