bologna-ricorda-marco-biagi:-“un-vero-servitore-dello-stato,-ha-pagato-un-prezzo-troppo-alto”

Bologna, 19 marzo 2023 – “È importante come comunità trovarsi qui per ricordare Marco Biagi, sia per fatti che hanno portato alla sua uccisione sia per il grande apporto che diede al diritto del lavoro”. Così la vicesindaca Emily Clancy dopo avere deposto una corona di fiori nella piazzetta intitolata al giuslavorista ucciso dalle Nuove brigate rosse il 19 marzo di 21 anni fa in via Valdonica, davanti al portone di casa.

Omaggio a Marco Biagi, il dono dell’Ascom: “Nulla potrà fermare le sue idee sul lavoro”

Alla cerimonia, in rappresentanza del Governo c’è Galeazzo Bignami, viceministro alle Infrastrutture. “Porto la vicinanza alla famiglia e rinnovo, qualora ce ne fosse bisogno, la memoria di un vero servitore dello Stato che ha pagato un prezzo troppo alto nella sua dedizione alle nostre istituzioni”.

Marco Biagi, a Bologna il ricordo del giuslavorista ucciso. Le foto

Fra i presenti, Marina Orlandi, moglie di Marco Biagi, il figlio Lorenzo, Francesca – sorella del giurista – con il figlio Giulio. In piazzetta, i gonfaloni di Università, Regione, Comune e Città metropolitana.

Lorenzo si appella alla politica: “Penso che il mondo politico debba abbassare i toni, per il clima in generale e per la tensione sociale che si respira, perché ho vissuto questa situazione con mio padre”.

Per l’assassinio di Marco Biagi quattro brigatisti sono stati condannati – Diana Blefari Melazzi, Roberto Morandi, Nadia Desdemona Lioce e Marco Mezzasalma – e un quinto, Marco Mezzasalma, a 21 anni.

Vittorio Rienzo