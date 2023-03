bologna,-rubano-un-monopattino-elettrico-a-un-operatore-sociale:-nei-guai-due-17enni

Vergato (Bologna), 28 marzo 2023 – Hanno derubato un operatore sociale in servizio nella comunità per minorenni in cui sono ospitati. Così due ragazzi di 17 anni, entrambi originari dell’Albania, sono finiti nei guai.

È quanto accaduto lo scorso 11 febbraio, i due ragazzi hanno approfittato dell’assenza di un operatore sociale, un giovane di 27 anni, in servizio nella comunità in cui i diciassettenni sono ospitati, per forzare la serratura della sua stanza e rubare alcuni vestiti e un monopattino elettrico del ragazzo. Al suo rientro, il ventisettenne ha notato che la serratura era stata manomessa e resosi conto di essere stato derubato ha parlato con tutti gli ospiti della struttura per capire cosa fosse accaduto.

I due diciassettenni hanno confessato il furto, spiegando di aver portato gli oggetti rubati a casa di un amico, ma che si sarebbero attivati subito per restituirli, manifestando in apparenza la volontà di rimediare a quanto fatto. Qualche giorno dopo, però, i due ragazzi hanno riconsegnato all’operatore sociale un altro monopattino elettrico, diverso da quello rubato, e nessun vestito, costringendo il ventisettenne a rivolgersi ai carabinieri.

I militari dell’Arma hanno così accertato che il secondo monopattino, di modello diverso e di valore inferiore al primo, sarebbe stato acquistato usato dai due ragazzi per darlo alla vittima del furto nella speranza che questa non si accorgesse della differenza. I due diciassettenni, già noti alle forze dell’ordine, sono stati così deferiti al Tribunale per i Minorenni di Bologna per furto aggravato in concorso.

Vito Califano