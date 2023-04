bologna-udinese:-probabili-formazioni-e-dove-vederla-in-tv

Bologna, 2 aprile 2023 – Dopo le due settimane di stop forzato del campionato causa pausa per le Nazionali, torna a giocare il Bologna, reduce da due punti conquistati nelle ultime tre gare. Di fronte ai rossoblù di Motta, in un Dall’Ara che si preannuncia gremito nonostante il clima non favorevole, l’Udinese di Sottil che, squalificato, assisterà alla gara dalla tribuna, lasciando in panchina il vice Cristaldi. Ad arbitrare la gara Ferrieri Caputi di Livorno, diretta televisiva per il match delle 12.30 di oggi affidato sia a Dazn sia a Sky.

Come arriva il Bologna

Non ha, fortunatamente, lasciato strascichi la sosta Nazionali in casa Bologna, se non per l’ennesimo stop dell’ultimo periodo di Marko Arnautovic: il centravanti dovrà infatti rimanere a riposo ancora per un paio di settimane, al pari di Cambiaso. Recuperano Dominguez e Bonifazi, con il primo che si candida entrambi ad una maglia da titolare: in difesa, con Skorupski in porta, linea a 4 formata da Posch, dalla coppia Soumaoro – Sosa e da Lykogiannis. A centrocampo sono sicuri del posto Schouten, Ferguson e Dominguez, mentre in avanti qualche dubbio in più sembrerebbe esserci, soprattutto sulle corsie: se Sansone vola verso una maglia da titolare nel ruolo di prima punta, con Orsolini pronto a tornare dall’inizio, Kyriakopoulos appare in vantaggio su Soriano, e anche su Barrow, soprattutto alla luce dell’ottima prestazione di Salerno. Scalpita Zirkzee: l’olandese, però, partirà dalla panchina.

Come arriva l’Udinese

Situazione non semplice quella dell’Udinese, che per la gara di oggi dovrà fare a meno di tre giocatori espulsi, oltre all’infortunato Deulofeu, oltre a Sottil, squalificato: non faranno parte del lunch match odierno i difensori Becao e Perez e il centrocampista Walace, con l’allenatore friulano chiamato a reinventarsi il reparto difensivo. Davanti a Silvestri, dunque, pronti Ehizibue, Bijol e l’ex di giornata Adam Masina. Sulle fasce ci saranno Ebosele e Udogie, Arslan e Lovric in mezzo al campo e Pereyra pronto ad agire da collante tra attacco e centrocampo, con Beto e Success pronti a mettere in difficoltà la retroguardia rossoblù.

Bologna – Udinese, probabili formazioni

BOLOGNA (4-3-3): 28 Skorupski; 3 Posch, 5 Soumaoro, 4 Sosa, 22 Lykogiannis; 19 Ferguson, 30 Schouten, 8 Dominguez; 7 Orsolini, 10 Sansone, 77 Kyriakopoulos. Allenatore: Motta. Panchina 1 Bardi, 34 Ravaglia, 14 Bonifazi, 26 Lucumì, 29 De Silvestri, 6 Moro, 17 Medel, 20 Aebischer, 21 Soriano, 25 Pyyhtia, 11 Zirkzee, 99 Barrow.

UDINESE (3-5-2): 1 Silvestri; 19 Ehizibue, 29 Bijol, 3 Masina; 2 Ebosele, 37 Pereyra, 5 Arslan, 4 Lovric, 13 Udogie; 7 Success, 9 Beto. Allenatore: Sottil (in panchina Cristaldi). Panchina: 20 Padelli, 99 Piana, 8 Zeegelaar, 14 Abankwah, 15 Buta, 24 Samardzic, 80 Pafundi, 26 Thauvin, 30 Nestorosvki.

Oggi, ore 12.30

Stadio Renato Dall’Ara

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno.

Bologna Udinese diretta tv

Diretta tv: Dazn, Sky Sport Calcio 202

Bologna Udinese: segui la diretta dalle 12.30

