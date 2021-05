Bolognetti: “Dopo 24 giorni sospendo, sottolineo sospendo, lo sciopero della fame”.

Per corrispondere e dire grazie a tutti coloro che in questi 24 giorni mi hanno dato forza e mi hanno sostenuto;

per corrispondere al prezioso invito che mi è stato rivolto dall’ANS e da Sergio Mantile e a questo riconoscersi (vero Sergio?);

per corrispondere e onorare la mia amica Teresa Sirianni, preziosa come sempre, presente e partecipe come sempre;

per corrispondere a una straordinaria mobilitazione di popolo e di intelligenze in corso nonostante le purghe di regime;

per dire grazie a chi come Alessandra Devetag non ha esitato un attimo a dirmi “sono il tuo avvocato”;

per dire grazie a medici e infermieri che scendono in piazza e provano a rompere un muro;

per corrispondere ai tanti che hanno compreso e stanno dando forza a una lotta necessaria e urgente;

per corrispondere a quella stampa che ha onorato il conoscere per deliberare,

sospendo l’azione nonviolenta nella forma dello sciopero della fame.

Sospendo per ricaricare le batterie. Credo che ci sarà da impegnarsi a lungo e con rinnovato vigore.

Maurizio Bolognetti

Qui per chi volesse riprenderla la disobbedienza civile “Da Latronico a Padula”

Parte II https://www.radioradicale.it/scheda/636528/disobbedienza-civile-di-maurizio-bolognetti-da-latronico-a-padula

Parte I https://www.radioradicale.it/scheda/636527/disobbedienza-civile-di-maurizio-bolognetti-verso-la-certosa-di-padula