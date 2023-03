Os bolos são preparados em confeitaria de restaurante, e cuidadosamente montados e depois lacrados. Bolos e pudins são vendidos em latas e máquinas automáticas no Japão

Os japoneses já podem comprar bolos e pudins vendidos em latas e em máquinas automáticas. A novidade foi lançada por um restaurante de Tóquio.

Os bolos são preparados na confeitaria do restaurante e cuidadosamente montados dentro de latas plásticas e depois lacrados.

Nas embalagens é possível ver as camadas de creme e frutas, e elas são abertas como refrigerantes. Os doces “enlatados” são vendidos em vários sabores, mas só no Japão.

Veja a reportagem completa acima.

Okashi Gaku

Site: https://okashigaku.official.ec/

valipomponi