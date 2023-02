Bolsa Família é pago antecipado a 62,5 mil beneficiários de Campinas em fevereiro; veja como consultar

Calendário normal escalona pagamento de valores, mas medida disponibilizou o montante a todas as famílias já nesta segunda-feira (13). Mudança ocorreu devido à situação de emergência com chuvas. Bolsa Família

Os valores do programa Bolsa Família de fevereiro foram antecipados em Campinas (SP) e pagos de uma vez só aos 62.563 beneficiários. A medida foi anunciada pela prefeitura nesta terça-feira (14), mas os valores estão nas contas desde esta segunda (13).

A antecipação foi possível por conta da situação de emergência decretada em razão das chuvas fortes do inicio deste ano. O decreto foi publicado no dia 21 de janeiro no Diário Oficial.

Na ocasião, os temporais já tinham provocado queda de pontes, alagamento de imóveis e destruição em ruas, por exemplo. Desde a publicação, todos os órgãos municipais puderam atuar, sob a coordenação do Gabinete do Prefeito, nas ações de resposta ao desastre e reconstrução das áreas afetadas.

“O decreto de situação de emergência permite a antecipação dos pagamentos; permite também o uso de declaração especial de pagamento para quem perdeu documentos e a prorrogação dos prazos de atualização cadastral.”, explicou a Secretaria.

De acordo com a Secretaria da Assistência Social, todas as famílias que possuem o benefício foram contempladas. O valor pode ser consultado por meio do aplicativo de celular Caixa Tem.

Habitualmente, o pagamento do Bolsa Família ocorre de maneira escalonada ao longo do mês, considerando a ordem do último dígito do Número de Identificação Social (NIS). A data de início varia mês a mês, e agora em fevereiro havia começado nesta segunda (13).

