Bomba a Ballando, Milly Carlucci distrutta, Al Bano è una furia e lascia il programma: il retroscena choc dietro l’addio

Ballando con le stelle 2021, classifica terza puntata: Al Bano primo, Memo Remigi ultimo. Classifica un po’ a sorpresa alla fine della terza puntata di Ballando con le stelle 2021: al primo posto si sono piazzati infatti Al Bano con Oxana Lebedew, mentre fanalini di coda sono risultati Memo Remigi e Maria Ermachkova: in realtà primo sarebbe stato Federico Lauri se non ci fosse stato il tesoretto…

Ballando con le stelle, classifica 3^ puntata: tesoretto diviso tra Sabrina Salerno e Al Bano

Come nelle puntate precedenti, anche stasera a Ballando con le stelle la classifica è stata influenzata, come appena accennato, dal tesoretto: i 50 punti che Malgioglio, ballerino per una notte (che ha gelato con una frase Alessandra Mussolini) ha ottenuto, Alberto Matano ha scelto di assegnarli a Sabrina Salerno, ma Rossella Erra ha voluto che 25 andassero ad Al Bano.

Ballando con le stelle, annullati gli spareggi: Al Bano si è ritirato per via dell’infortunio di Oxana Lebedew

Colpo di scena negli ultimi minuti della 3^ puntata di Ballando con le stelle: allo spareggio sono finiti Fabio Galante e Memo Remigi, ma Al Bano a sorpresa ha annunciato il suo ritiro dalla gara perchè preoccupato per le condizioni del piede della sua maestra Oxana Lebedew. Milly Carlucci ha quindi comunicato l’annullamento degli spareggi e l’uscita, appunto, di Al Bano ma solo momentanea: “Quando Oxana starà meglio, come succederà con Mietta, potrete rientrare” ha asserito.

Al Bano adirato per le voci dopo il ritiro da Ballando con le Stelle: “In nome di Dio la mia coscienza è stra pulita”

Esplode di rabbia Al Bano di fronte ad alcune illazioni che sembravano voler insinuare della dietrologia alla decisione presa in diretta a Ballando con le Stelle ieri sera. Proprio dopo aver vinto la puntata insieme alla ballerina Oxana Lebedew, Al Bano ha deciso di ritirarsi insieme alla professionista proprio per permettere a quest’ultima di curare a dovere l’infortunio.

Al Bano Carrisi su tutte le furie dopo la fake news sul ritiro

Sono circolate veloci le voci che facevano risalire il ritiro a sorpresa di Al Bano da Ballando con le Stelle di ieri sera ad un motivo terzo mascherato da “buone intenzioni”. Ieri sera infatti, dopo essersi aggiudicato il primo posto in classifica insieme alla partner sulla pista, Oxana, Al Bano ha deciso di fare un importante annuncio proprio in chiusura alla puntata lasciando interdetta e sorpresa la stessa Milly Carlucci. Proprio mentre ci si apprestava ai saluti Al Bano ha voluto prendere in mano il microfono e spiegare di voler lasciare momentaneamente la competizione per permettere a Oxana di curare l’infortunio al metatarso. “Oxana non può rovinarsi la carriera, non sta bene ed io non voglio sentirmi responsabile in alcun modo“, ha spiegato Al Bano scegliendo di ritirarsi dalla gara di Rai1.

Al Bano Carrisi esplode di rabbia a Citofonare Rai2

Un gesto nobile da parte di Al Bano che non ha voluto mettere a rischio la carriera della ballerina ma qualcuno, poche ore dopo la decisione di Al Bano, avrebbe portato alla luce presunti retroscena. Si è rincorsa velocemente la voce su un impegno del cantante di Cellino San Marco appuntato in agenda il 5 o il 6 novembre in Polonia, un concerto per il quale sarebbe stato anche possibile acquistare i biglietti. Screenshot che sarebbero andati a “smascherare” Al Bano che avrebbe, alla luce di ciò, usato la scusa di Oxana per abbandonare la gara e portare avanti gli impegni già presi.

Alla luce però il misfatto, ospite di Paola Perego e Simona Ventura a Citofonare Rai2, Al Bano ha smentito con rabbia il retroscena: “Signori dei falsi social, ho solo un impegno il 5 a Santiago de Compostela e basta. Il 6 potevo stare a Ballando come ho fatto in altre puntate – è tuonato Al Bano – Non lascio per ragioni che state millantando. Lascio per una ragione ben precisa e lo farei mille volte“. E ancora, sempre sfogandosi: “Oxana ha bisogno di umanità, qualcuno deve prendersi la responsabilità di dire: fermati e curati. Signori dei social, io rispondo sempre con la mia faccia – si arrabbia il cantante – In nome di Dio la mia coscienza è stra pulita, e sempre resterà tale. Non mi nascondo mai come fate voi dietro una montagna di anonimato“.

Fateci sapere la vostra opinione commentando sul gruppo ufficiale di Temptation island di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Bomba a Ballando, Milly Carlucci distrutta, Al Bano è una furia e lascia il programma: il retroscena choc dietro l’addio proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.