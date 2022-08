Bomba a Cellino, La famiglia si allarga. Loredana Lecciso annuncia la gravidanza. Ma il figlio non è di Albano

Loredana Lecciso desidera diventare presto nonna. Sua figlia Brigitta potrebbe accontentarla presto. Non è incinta ma sta per sposarsi con il suo compagno Yan, che vive in Kenya. A dare conferma della notizia è stata proprio la showgirl in un’intervista in cui ha dichiarato che sua figlia si sposerà il prossimo autunno con rito civile. Quello religioso avverrà invece nell’estate 2023. Ricordiamo che Brigitta è la figlia che Loredana ha avuto con l’ex marito Fabio Cazzato, dunque precedentemente alla sua relazione con Al Bano.

“Amerei tantissimo diventare nonna”, ha dichiarato Loredana Lecciso. Ha poi aggiunto che si impegnerebbe tantissimo e che un bambino potrebbe portare tantissima gioia. Per il momento però sua figlia Brigitta sta per compiere solo il primo passo: quello del matrimonio. Nulla esclude che a breve posso soddisfare il desiderio di mamma Loredana. La futura sposa si divide tra Italia e Kenya, dove il suo compagno vive. La Lecciso ha ben 3 figli: la prima avuta con l’ex marito Fabio Cazzato con il quale si è sposata nel 1993.

Con Albano, Loredana ha avuto poi altri due figli: Albano Carrisi jr e Jasmine Carrisi. Quest’ultima l’abbiamo vista spesso in tv proprio insieme al padre. Ha partecipato come giudice di The Voice in coppia con Albano proprio negli ultimi anni. Si è fatta apprezzare per la sua simpatia e per la freschezza dei suoi gusti musicali. È, però, ancora molto giovane per soddisfare il desiderio di diventare nonna della Lecciso. Brigitta invece potrebbe farla felice molto presto. Sempre in un’intervista a Novella 2000, Loredana le ha anche augurato una vita bellissima e prospera.

“Le auguro di avere una vita serena, il più lineare possibile”. Loredana Lecciso ha poi aggiunto che desidera per lei una famiglia tradizionale. Probabilmente lo dice per esperienza personale. Quella della Lecciso è sempre stata una famiglia allargata. Un divorzio, poi un nuovo amore. Inoltre va anche detto che il passato di Albano è sempre stato molto ingombrante. Romina Power non è mai uscita del tutto dalle loro vite. Albano e Romina sono poi anche tornati ad essere una coppia dal punto di vista professionale, tornando a fare tour in tutto il mondo.

Il rapporto tra Loredana e ed Albano, nonostante difficoltà e alti e bassi però è riuscito a rimanere solido e a trovare un certo equilibrio. I sacrifici per riuscirci saranno stati stati. Ecco perché per sua figlia Brigitta, la Lecciso si augura un percorso più lineare. E si augura presto di diventare nonna. “Mi impegnerei tantissimo”, ha detto. La gioia per un figlio o un nipote è sempre enorme e noi ci auguriamo che Brigitta e Loredana possano viverla presto. Intanto attendiamo aggiornamenti sulle nozze, che speriamo siano prospere. Commentate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

Bomba a Cellino, La famiglia si allarga. Loredana Lecciso annuncia la gravidanza. Ma il figlio non è di Albano scritto su Più Donna da Imma Bartolo.