Bomba a Cellino San Marco, Loredana Lecciso fa le valige e lascia Albano. Il Cantante furioso, cos’è successo

Il Grande Fratello Vip quest’anno è stato un successone e Alfonso Signorini ha svelato di essere già all’opera per la formazione del cast della sesta edizione. In particolare, il conduttore ha detto che la più corteggiata per far parte del reality è Loredana Lecciso. L’ultima edizione è durata ben 6 mesi, anche a causa della pandemia di Covid-19. Mediaset ha infatti deciso di limitare la produzione di nuovi programmi e puntare su quelli già esistenti e più economici. I ragazzi, vivendo insieme e rinchiusi, non dovevano sottoporsi a tamponi e controlli vari.

Il Grande Fratello Vip ha giocato un ruolo importantissimo nel tenere compagnia agli italiani, che si sono tanto affezionati ai suoi personaggi. Il vincitore in particolare, ha avuto modo di esprimere se stesso e soprattutto le sue doti di presentatore, decidendo di condurre uno show tutto suo già all’interno della casa. Oggi Tommaso Zorzi è molto lanciato nel mondo dello spettacolo e sono moltissimi a dire che la Mediaset punta su di lui. Ospite fisso al Maurizio Costanzo Show, opinionista a L’Isola dei Famosi, gli è stato affidato anche Il punto Z dove parla dei naufraghi e delle loro avventure.

Gli ospiti sono tra i più variegati e spesso derivano dalla sua esperienza al Grande Fratello Vip. Come ad esempio Giulia Salemi, che ha commentato con lui il percorso della madre Fariba sull’Isola. nel corso della seconda puntata, invece, è intervenuto Alfonso Signorini, che si dice già pronto per la prossima stagione del Grande Fratello Vip. Ci vuole tempo a trovare il cast adeguato e il presentatore sta corteggiando diversi volti noti del piccolo schermo tra questi proprio Loredana Lecciso. Sicuramente, un’altra donna che vorrebbe all’interno della casa è Gaia Zorzi, la sorella di Tommaso.

I reality sono composti di personaggi più o meno famosi. In base alla popolarità cambia anche il tipo di contratto che viene siglato con il concorrente. Per quanto riguarda l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, sicuramente il fiore all’occhiello di Alfonso Signorini è stata Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore. La bellissima donna ha saputo giocare e farsi conoscere dal pubblico che la adorava. Ma ha scelto di abbandonare la casa prima di Natale, per passare le feste insieme a suo figlio. Nonostante questo, ha avuto sempre un posto in prima fila all’interno dello studio e così potrebbe accadere proprio per la bella Loredana.

Così come Cristiano Malgioglio, durato molto poco nel reality ma decisamente protagonista in studio. Per il Grande Fratello Vip 6, invece, a entrare nella casa potrebbe essere Loredana Lecciso. Sono anni che la compagna di Albano viene corteggiata da Alfonso Signorini. Pur essendo attratta dal reality, la donna dice di aver paura di mostrarsi al pubblico nella sua quotidianità: “Dovrei girare con un passamontagna per non farmi vedere senza trucco la mattina”. Ma la sua partecipazione ad altri reality come La Fattoria e L’Isola dei Famosi ci fa ben sperare.

Anzi, la compagna di Albano avrebbe già detto si stando alle ultime indiscrezioni e sarebbe pronta a fare le valige per trasferirsi nella casa più spiata d’Italia. Questo sarà l’anno giusto per lei? Sicuramente Signorini lo spera mentre non pare affatto tanto contento Albano che non vorrebbe questa esposizione mediatica per Loredana in quanto i reality a loro non hanno mai portato molto bene. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Bomba a Cellino San Marco, Loredana Lecciso fa le valige e lascia Albano. Il Cantante furioso, cos’è successo proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.