Bomba a L’Eredità, Ecco perché Samira Lui e Andrea Cerelli sono stati fatti fuori. Scoperta la verità, Fan delusi

Ben due volti fissi di L’Eredità sono stati assenti nelle ultime puntate a causa del Covid-19. Il mondo dello spettacolo negli ultimi due anni ha dovuto fronteggiare in prima linea la pandemia che ha messo in ginocchio intere nazioni. Se nella nostra penisola teatri, stadi, balere, sono stati chiusi, la televisione è riuscita ad andare avanti soltanto investendo un altissimo capitale. Tra i tamponi cui ogni partecipante deve sottoporsi prima di entrare negli studi, aggiungendo tutte le malattie e le sostituzioni, i programmi saltati e gli improvvisi cambi di palinsesto, sicuramente non è stato semplice.

Tra un mese ‘festeggiamo’ i due anni di pandemia in Italia, due anni in cui il nostro mondo è cambiato radicalmente. Pensavamo di essere in un’ampolla sicura, in un periodo felice e di pace, ma ci siamo resi conto che tutto può cambiare da un momento all’altro. La televisione ancora oggi si trova a fronteggiare il problema della pandemia. I controlli sono ancora molto alti, per evitare il rischio di un focolaio all’interno di una trasmissione e doverla quindi interrompere. Probabilmente, proprio grazie a questi controlli sono riusciti a mandare avanti la messa in onda di L’Eredità.

Oggi scopriamo infatti che ben due dei volti noti del game show sono risultati positivi al Coronavirus. L’Eredità ha come protagonista indiscusso Flavio Insinna, uno dei presentatori Rai più chiacchierati degli ultimi anni. Ma i telespettatori più affezionati conoscono bene anche i professori che lo accompagnano in questa avventura televisiva. Insieme a lui, ci siamo abituati a vedere sempre Samira Lui e Andrea Cerelli. Ma nelle ultime puntate agli occhi dei più attenti non è sfuggita la loro assenza. Così, i fans più assidui si sono fiondati sulle loro pagine Instagram, per capire cosa stesse avvenendo.

Il social network ormai rappresenta un collegamento diretto tra pubblico e personaggi famosi. Mentre un tempo la vita dei Vip era misteriosa e sconosciuta, e loro erano visti come inarrivabili, oggi le loro stories su Instagram ci permettono di immergerci completamente nella loro realtà quotidiana. E anche di interagire in prima persona con i nostri paladini del piccolo schermo. Così, quando Samira Lui e Andrea Cerelli sono scomparsi da L’Eredità, si sono ritrovati a dover dare spiegazioni ai loro follower. A togliere ogni dubbio sui motivi della loro assenza la donna, che ha risposto alle molteplici domande in merito.

“Non vi preoccupate che torneremo. Siamo in isolamento, abbiamo avuto il Covid e quindi non siamo presenti al programma. Però torneremo prestissimo perché stiamo bene e quello è l’importante” ha spiegato Samira Lui. Intanto a L’Eredità Flavio Insinna ha dovuto fare a meno dei suoi professori. Al loro posto, sono intervenute donne già note nel mondo dello spettacolo. E’ tornata in studio Eleonora Arosio, quindi Roberta Morise. Fortunatamente il presentatore non è stato contagiato, e ha potuto continuare e condurre il suo game show con lo stesso successo di sempre.

L’articolo Bomba a L’Eredità, Ecco perché Samira Lui e Andrea Cerelli sono stati fatti fuori. Scoperta la verità, Fan delusi proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.