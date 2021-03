Bomba a Masterchef, L’Addio sconvolgente, Uno dei tre giudici abbandona lo show “Ecco perché devo lasciare” Fan sconvolti

Per Giorgio Locatelli questa potrebbe essere stata la seconda e ultima edizione di Masterchef in qualità di giudice. Ad allontanare il famoso cuoco dalla trasmissione, l’amore. Le continue riprese e i viaggi in Italia lo hanno difatti allontanato dalla moglie che lo vorrebbe con se a Londra tutto il tempo. E’ solo dal 2020 che Locatelli ha preso il suo posto accanto a Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo, ma già è molto amato dai telespettatori, che hanno riscontrato un cambiamento e una crescita televisiva dalla prima alla seconda stagione cui lo chef ha preso parte.

Se a Masterchef 9 era sembrato impacciato con le telecamere e a volte anche imbarazzato nel dover giudicare i concorrenti, nella decima edizione della trasmissione culinaria Giorgio Locatelli ha preso confidenza col suo ruolo mostrandosi molto più a suo agio. Nonostante quest’anno i tre giudici si siano dovuti confrontare con le limitazioni imposte dalla pandemia di Covid-19, e di conseguenza con un nuovo modo di dover condurre il programma, le cose sono andate per il meglio e lo show ha ottenuto il suo solito e meritato successo. Ma l’anno prossimo potremmo dover dire di nuovo addio a uno dei giudici.

Mentre Bruno Barbieri ha affermato che non ha alcuna intenzione di lasciare Masterchef e anche per Antonino Cannavacciuolo speriamo che il suo percorso in trasmissione sia ancora molto lungo, per Giorgio Locatelli l’avventura potrebbe finire qui. Lo chef infatti è titolare di un ristorante a Londra e volare avanti e indietro per le riprese non è semplice. Nonostante a casa a tener tutto sotto controllo ci sia la sua adorata moglie, è proprio lei che potrebbe allontanarlo dalla trasmissione. La donna ha rilasciato un’intervista al Cook in cui ha rivelato di non essere felice quando il marito è via.

E per rendere felice sua moglie Giorgio Locatelli potrebbe quindi prendere la decisione di rinunciare a Masterchef. “Lontani non siamo felici. Infatti, non sono sicura di volere che faccia una terza stagione, già queste due ci hanno stravolto la vita: tra set e trasferte può stare via anche cinque mesi. Lui qui a Milano, io a Londra al ristorante.. ci siamo sentiti spesso miserable (estremamente tristi). Vediamo che offerta ci fanno: dovrebbe essere proprio buona”. Spetta adesso alla produzione della trasmissione culinaria il compito di cercare di tenersi stretto il terzo giudice.

Intanto Masterchef 10 è terminato e a vincere questa edizione è stato il pugliese Francesco Aquila, cuoco amatoriale, maître di sala e docente di sala. “Devo ancora metabolizzare la cosa – ha spiegato Aquila – perché mi sembra di non crederci. È stata una bella avventura e ho dimostrato che, nel lavoro, conta la meritocrazia. Credo di aver vinto per la mia costanza con una crescita verso l’alto. Adesso non so cosa mi riserverà il futuro perché sono entrato in un pianeta sconosciuto. Quello che più mi interessa, per il momento, è crescere professionalmente“. Seguici su Google News!!!

L’articolo Bomba a Masterchef, L’Addio sconvolgente, Uno dei tre giudici abbandona lo show “Ecco perché devo lasciare” Fan sconvolti proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.