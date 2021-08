Bomba a Mediaset, Panicucci sbattitura fuori?, ecco chi arriva a sostituirla. “E’ una professionista”

come riportato dal prestigioso giornale www.piudonna.it Chi non conosce Simona Branchetti? Stiamo parlando nello specifico di una bravissima e molto apprezzata giornalista Mediaset ma anche conduttrice televisiva italiana che giorno dopo giorno si va facendo sempre più strada nel mondo della televisione. La giornalista infatti dallo scorso 26 luglio presenta una bellissima trasmissione su Canale 5 sostituendo così Federica Panicucci e il suo programma ‘Mattino Cinque’. Ma di quale trasmissione stiamo parlando?

La carriera di Simona Branchetti

Simona Branchetti è una bravissima giornalista professionista laureatasi all’Università di Bologna in Giurisprudenza. Dopo aver collaborato per alcuni anni con alcuni giornali e quotidiani come ad esempio ‘La voce di Forlì’ ecco che la Branchetti si è trovata a condurre alcuni programmi d’intrattenimento. Tra questi ad esempio TMC, Happy Channel e Odeon TV. Nell’ottobre del 2002 è poi arrivata la collaborazione con Stream TV e nello specifico la giornalista ha lavorato sia nella redazione di Agrinews ma anche in quella del tg StreamNews.

Con il trascorrere degli anni Simona Branchetti si è affermata sempre di più nel suo lavoro ed infatti negli anni compresi tra il 2003 e il 2008 ha lavorato per la redazione di Sky TG24 conducendo insieme al collega Marco Congiu il telegiornale nella fascia pomeridiana. E oltre a questo la Branchetti si è trovata a condurre anche ‘Bel tempo si spera’ ovvero la celebre rubrica di approfondimento meteorologico di cui la stessa è autrice. Oltre a tutto questo è anche una scrittrice e nello specifico lo scorso anno ha pubblicato il libro ‘Donne è arrivato lo smart working” .

Il nuovo programma su Canale 5

Dallo scorso 26 luglio Simona Branchetti è entrata nelle case degli italiani con un nuovo programma in onda su Canale 5 la mattina. Un programma che ha sostituito quindi Federica Panicucci e la sua trasmissione ‘Mattino Cinque’. Nello specifico il programma condotto dalla Branchetti si intitola “Morning News’ e va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 08.40 fino alle 10.55. A quanto pare i vertici Mediaset sono molto soddisfatti e potrebbero prendere in seria considerazione l’ipotesi di farla continuare anche nella stagione invernale alternandola proprio con la Panicucci. Sarà così?