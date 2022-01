Bomba a Sanremo, Amadeus fa fuori all’ultimo minuto una conduttrice. “Quel che voleva è assurdo”. Fan sotto choc

Chiara Ferragni avrebbe dovuto essere una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo ma, a quanto pare, la Rai non è riuscita a chiudere un accordo con la regina delle influencer. La kermesse italiana avrà inizio fra una settimana, il 1 febbraio, e sono tutti in fermento. Ormai sono noti i nomi delle donne che affiancheranno Amadeus in questo suo terzo anno di conduzione e di direzione artistica. Per la prima volta, lo vedremo senza il suo amico Fiorello, che ha deciso di non ripetersi per il terzo anno. Sicuramente, avrebbe corso il rischio di diventare ripetitivo e di deludere i telespettatori.

Così, in un primo momento si era pensato che la presenza di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo sarebbe stata la mossa perfetta per attrarre il pubblico italiano che la ama. L’anno scorso la donna ha guardato la competizione dal divano di casa sua, in attesa della secondogenita, Vittoria. E soprattutto facendo il tifo per suo marito, Fedez, che sicuramente anche grazie alla sua spinta sui social è riuscito a raggiungere il secondo posto dopo i Maneskin, che hanno guadagnato la vittoria rivelandosi la vera scoperta dell’anno. Dopo un’esperienza così ravvicinata alla kermesse, poteva essere giunto il suo turno di salire su quel palco.

Chiara Ferragni non ha di certo esperienza come conduttrice. La donna si tiene ben lontana dal mondo del piccolo schermo, preferendo di gran lunga il mondo delle riviste di moda. Non predilige un salotto televisivo al posto di un altro, ma lavora da sola, padrona di se stessa, vera vincitrice e grande orgoglio italiano. Ma il Festival di Sanremo, che è un evento di estrema importanza per la nostra penisola, avrebbe sicuramente potuto farle gola. Il suo ruolo inoltre sarebbe stato soltanto quello di co-conduttrice, sicuramente più semplice e meno impegnativo. E siamo sicuri che avrebbe fatto un monologo di tutto rispetto.

Ma Chiara Ferragni non parteciperà al Festival di Sanremo. A quanto pare, come scrive Giuseppe Candela su Il fatto quotidiano, la Rai è andata incontro a ingenti spese a causa della pandemia di Covid-19. Il virus ha messo in ginocchio il mondo intero ma ha colpito in particolar modo il settore dell’arte e dell’intrattenimento. Teatri, cinema, discoteche e sale da ballo sono sicuramente tra le attività che hanno risentito maggiormente di lock down e terrorismo mediatico. E la televisione ha incontrato non poche difficoltà. Tra tamponi da acquistare, positività dell’ultimo minuti, cambi di direzione improvvisi.

Insomma, in termini economici la pandemia di Covid-19 ha sicuramente dato un gran bel da fare alle reti televisive, che hanno dovuto ridimensionare i loro budget. Proprio per questo, a quel che si dice, la Rai non è riuscita a chiudere un accordo con Chiara Ferragni per farle prendere parte al Festival di Sanremo. E’ saltata anche l’ospite internazionale, Lady Gaga, che quest’anno è stata protagonista in Italia per aver girato House of Gucci. I super ospiti annunciati finora saranno invece Checco Zalone, Cesare Cremonini e Laura Pausini. Le co-conduttrici sono Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli.

Continua a leggere altre notizie su Piudonna.it e dal tuo cellulare su Facebook, Instagram e Google News.

L’articolo Bomba a Sanremo, Amadeus fa fuori all’ultimo minuto una conduttrice. “Quel che voleva è assurdo”. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.